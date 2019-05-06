Одна из жертв Вайнштейна госпитализирована после попытки суицида

Эхо "вайнштейнгейта" все еще звучит: 34-летняя звезда фильмов "Вход в пустоту" и "Спеши любить", американская актриса и модель Пас де ла Уэрта госпитализирована после попытки самоубийства.

По информации портала TMZ, инцидент произошел в квартире модели в Нью-Йорке, где соответствующим службам, вызванным очевидцем, удалось предотвратить роковой шаг.

В каком состоянии находится актриса и что могло послужить причиной едва не разыгравшейся трагедии, пока неизвестно.

Помимо названных выше лент Мария де ла Пас Элизабет София Адриана де ла Уэрта известна по фильмам "Удушье", "Пределы контроля" Джармуша, "Список контактов", "Медсестра 3D" и сериалу Скорсезе "Подпольная империя".

Ранее сообщалось, что актриса рассказала, как именно Вайншейн над ней надругался.