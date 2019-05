На этой неделе в Москве завершается XVIII Пасхальный фестиваль, оперу "Царская невеста" исполнят солисты Приморской сцены Мариинского театра, а на презентации хаммерклавира в зале "Зарядье" прозвучат тончайшие детали бетховенских сонат.

Кто играет: Симфонический оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты Екатерина Сергеева, Анастасия Калагина, Ангелина Ахмедова, при участии Сергея Безрукова.

Что играет: Р. Щедрин - "Месса поминовения" для хора a cappella, Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора и оркестра "Поэтория", К. Дебюсси - Фрагменты из мистерии "Мученичество святого Себастьяна".

Почему идти: Закрытие XVIII Пасхального фестиваля ознаменуется московской премьерой "Мессы поминовения" Родиона Щедрина, посвященной памяти великой балерины Майи Плисецкой. В тексте для хора a capella композитор использовал, в частности, фразу с надгробия Н.В. Гоголя - "Горьким словом моим посмеюся", предоставляя каждому из слушателей возможность "прочесть сочинение на свой лад".

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 12 мая; 3 000 - 7 500 руб.

Кто играет: Алексей Любимов, Елизавета Миллер.

Что играет: Л. ван Бетховен - Сонаты для фортепиано №№6, 7, 8, 16, 17, 18.

Почему идти: Как считает главный российский специалист по историческому исполнительству Алексей Любимов, только хаммерклавир способен правильно передать тембр, динамику и все тончайшие детали бетховенских сонат. Шесть из них прозвучат в исполнении самого профессора Любимова и его ученицы Елизаветы Миллер на презентации хаммерклавира в Малом зале "Зарядье", где свойственная предку современного фортепиано певучесть способна проявиться наилучшим образом.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье" (Малый зал); 7 мая; 300 - 1 000 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра и хор Приморской сцены Мариинского театра (дирижер Валерий Гергиев), солисты Анастасия Кикоть, Евгений Плеханов, Вячеслав Васильев, Сергей Плешивцев, Алексей Костюк, Лаура Бустаманте, Роман Крукович.

Что играет: Н. Римский-Корсаков - "Царская невеста" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: "В ней есть Andante, Moderato, Presto, ансамбли, арии, речитативы, мелодии, аккорды, лейтмотивы. И кривда драматическая есть, а правды музыкальной и не счесть", - шутил о своей опере Римский-Корсаков. Спустя полгода мариинцы во главе с Валерием Гергиевым вновь привезут в Москву "Царскую невесту", но главные партии исполнят уже не питерцы, а солисты Приморской сцены Мариинского театра, открытой во Владивостоке несколько лет назад.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 9 мая; 3 000 - 7 500 руб.

Кто играет: Тимур Аскеров, Сослан Кулаев, Денис Зайнетдинов, Максим Зенин, Евгений Коновалов, Василий Ткаченко, Екатерина Осмолкина, Максим Зюзин, Кристина Шапран, Злата Ялинич, Виктор Кайшета и др.

Что играет: Д. Пимонов - Divertimento, В. Варнава - Keep Calm, И. Живой - A Flashback, I’m not Scared, Э. Готье - "Балет 101", М. Петров - Keep, А. Сергеев - "Не вовремя", М. Петров - "Дивертисмент короля".

Почему идти: "Творческая мастерская молодых хореографов" Мариинского театра не ограничивает начинающих авторов в выборе пластических решений, музыки и состава исполнителей; лучшие из постановок включаются в репертуар Мариинки. Теперь эти работы смогут увидеть московские балетоманы - двухдневный дивертисмент новых талантов и пластических идей из Питера даст им такую возможность.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 6, 7 мая; 1 000 - 5 000 руб.