Новости

Американский инвестор Майкл Калви остается под домашним арестом 16:13
ФСБ запустила опрос граждан о борьбе с коррупцией в РФ 16:09
В Мурманске пройдет траурная акция в память о погибших в Шереметьево 16:08
Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины 16:06
Писательница из Лондона нашла настоящую могилу Человека-Слона 16:00
Выставка Александра Васильева "ВДНХ в моде. 1939-2019" 15:55
В Китае найдена 5000-летняя гробница с неизвестным оружием 15:50
У побережья США обнаружен древний бомбардировщик 15:43
В Челябинской области арестовали подозреваемого в массовом убийстве 15:39
В Ингушетии в СИЗО попытались провезти мобильники на мусоровозе 15:35
В Заполярье откроют счет для помощи семьям погибших в Шереметьево 15:33
Байден обозвал Трампа клоуном 15:32
Салах не поможет "Ливерпулю" в ответном матче с "Барселоной" 15:27
МАЗ начал принимать заказы на конкурента "Газели" 15:24
Московское метро изменит режим работы 7 и 9 мая 15:14
В ЛНР начали прием заявок на российские паспорта 15:14
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана 15:14
В Мордовии четырехлетний мальчик упал в реку и пропал 15:10
В Башкирии в реабилитационном центре наркозависимых лечили пытками 15:04
До конца 2023 года столичное метро вырастет вдвое 15:03
Белорусские альпинисты попали на Монблане в снежный шторм 15:00
В съемной квартире в Сочи нашли нарколабораторию 14:58
Работу робота-гаишника в США показали на видео 14:58
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков 14:51
В Германии снижают избирательный возраст 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 15:45
Рубрика: Культура

Классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе в Москве завершается XVIII Пасхальный фестиваль, оперу "Царская невеста" исполнят солисты Приморской сцены Мариинского театра, а на презентации хаммерклавира в зале "Зарядье" прозвучат тончайшие детали бетховенских сонат.

Кто играет: Симфонический оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты Екатерина Сергеева, Анастасия Калагина, Ангелина Ахмедова, при участии Сергея Безрукова.

Что играет: Р. Щедрин - "Месса поминовения" для хора a cappella, Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора и оркестра "Поэтория", К.  Дебюсси - Фрагменты из мистерии "Мученичество святого Себастьяна".

Почему идти: Закрытие XVIII Пасхального фестиваля ознаменуется московской премьерой "Мессы поминовения" Родиона Щедрина, посвященной памяти великой балерины Майи Плисецкой. В тексте для хора a capella композитор использовал, в частности, фразу с надгробия Н.В. Гоголя - "Горьким словом моим посмеюся", предоставляя каждому из слушателей возможность "прочесть сочинение на свой лад".

Где, когда, сколько:  КЗ "Зарядье"; 12 мая; 3 000 - 7 500 руб.

Кто играет: Алексей Любимов, Елизавета Миллер.

Что играет: Л. ван Бетховен - Сонаты для фортепиано №№6, 7, 8, 16, 17, 18.

Почему идти: Как считает главный российский специалист по историческому исполнительству Алексей Любимов, только хаммерклавир способен правильно передать тембр, динамику и все тончайшие детали бетховенских сонат. Шесть из них прозвучат в исполнении самого профессора Любимова и его ученицы Елизаветы Миллер на презентации хаммерклавира в Малом зале "Зарядье", где свойственная предку современного фортепиано певучесть способна проявиться наилучшим образом.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье" (Малый зал); 7 мая; 300 - 1 000 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра и хор Приморской сцены Мариинского театра (дирижер Валерий Гергиев), солисты Анастасия Кикоть, Евгений Плеханов, Вячеслав Васильев, Сергей Плешивцев, Алексей Костюк, Лаура Бустаманте, Роман Крукович.

Что играет: Н. Римский-Корсаков - "Царская невеста" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: "В ней есть Andante, Moderato, Presto, ансамбли, арии, речитативы, мелодии, аккорды, лейтмотивы. И кривда драматическая есть, а правды музыкальной и не счесть", - шутил о своей опере Римский-Корсаков. Спустя полгода мариинцы во главе с Валерием Гергиевым вновь привезут в Москву "Царскую невесту", но главные партии исполнят уже не питерцы, а солисты Приморской сцены Мариинского театра, открытой во Владивостоке несколько лет назад.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 9 мая; 3 000 - 7 500 руб.

Кто играет: Тимур Аскеров, Сослан Кулаев, Денис Зайнетдинов, Максим Зенин, Евгений Коновалов, Василий Ткаченко, Екатерина Осмолкина, Максим Зюзин, Кристина Шапран, Злата Ялинич,  Виктор Кайшета и др.

Что играет: Д. Пимонов - Divertimento, В. Варнава - Keep Calm, И. Живой - A Flashback, I’m not Scared, Э. Готье - "Балет 101", М. Петров - Keep, А. Сергеев - "Не вовремя", М. Петров - "Дивертисмент короля".

Почему идти: "Творческая мастерская молодых хореографов" Мариинского театра не ограничивает начинающих авторов в выборе пластических решений, музыки и состава исполнителей; лучшие из постановок включаются в репертуар Мариинки. Теперь эти работы смогут увидеть московские балетоманы - двухдневный дивертисмент новых талантов и пластических идей из Питера даст им такую возможность.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 6, 7 мая; 1 000 -  5 000 руб.

Культура Музыка Классика Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
МАК приступил к расшифровке самописца разбившегося самолета
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана
СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета
Диспансеризацию теперь можно проходить каждый год