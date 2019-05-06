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06.05.2019 11:34
Рубрика: В мире

Пекин не заинтересован в переговорах с США и РФ по ядерному оружию

Текст: Юрий Когалов

Китай не намерен принимать участие в переговорах по трехстороннему (США-РФ-КНР) соглашению о ядерном разоружении. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя идею президента США Дональда Трампа заключить подобную сделку.

Фото: Артем Иванов/ТАСС Фото: Артем Иванов/ТАСС
Фото: Артем Иванов/ТАСС
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%

"Мы не будем участвовать ни в каких переговорах по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении", - заявил Гэн Шуан. Он также отметил недовольство Пекина тем, что другая страна пытается принять какое-либо решение от имени КНР.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью будущей ядерной сделки США и России. Американский лидер также рассчитывает на выработку всеобъемлющей ядерной сделки с РФ и КНР.

Россия выступила против договора о запрещении ядерного оружия

В российском МИД уже заявили, что Вашингтону необходимо сосредоточиться на продлении договора о СНВ. "Думаю, что в качестве первоочередной задачи нам с коллегами из США стоило бы сосредоточиться на продлении действующего ДСНВ, заключенного в 2010 году", - отметил замминистра Сергей Рябков. По его словам, лишь после этого, получив запас времени, можно обсуждать, что делать дальше.

В конце апреля Трамп назвал заключение масштабного ядерного соглашения с Россией и Китаем потенциально главным достижением во внешней политике за время своего первого срока президентства.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Рябков: Утверждения США о российской ядерной угрозе - это миф

В то же время в прошлом месяце министерство обороны США отказалось от практики рассекречивания данных об американском ядерном арсенале. Согласно последним опубликованным сведениям, в настоящее время США располагают 3800 ядерными боеголовками и бомбами, 1750 из которых развернуты и могут быть использованы в любой момент. 1300 боеголовок установлены на баллистических ракетах, 300 бомб размещены на базах стратегических бомбардировщиков в США, еще 150 тактических бомб - на авиабазах в Европе. Оставшиеся 2050 единиц считаются стратегическим запасом на случай геополитических или технических неожиданностей. Несколько сотен из них предполагается снять с вооружения к 2030 году.

При этом Пентагон располагает еще 2385 боеголовками, уже официально снятыми с вооружения, но до сих пор не демонтированными. Таким образом, США имеют 8185 боеголовок.

В мире Восточная Азия Китай Ядерная безопасность Дональд Трамп
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