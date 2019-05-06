Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки

В Москве выступают за продление договора СНВ-3 и ожидают прояснения позиции Вашингтона по переговорам на эту тему.

На брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли продолжаться переговоры с США с учетом того, что Китай не будет участвовать в трехсторонней ядерной сделке с США и Россией, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал: "Президент России неоднократно заявлял о нашей позиции в пользу продления СНВ-3 - фактически единственного документа, который остался в разоруженческой сфере".

"Вместе с тем, работа в этой области невозможна без определения позиции США", - продолжил представитель Кремля. "Тема затрагивалась в ходе недавнего телефонного разговора президентов, но пока четкого понимания относительно того, готов ли Вашингтон обсуждать продление СНВ и в какой форме, пока нет", - заметил он.

"Москва просто ожидает прояснения позиции Вашингтона и президент неоднократно уже говорил, что будет готова на переговоры в том формате, который де-факто будет возможен и реализуем", - заключил пресс-секретарь президента.