Президентом Северной Македонии избран Стево Пендаровски

В воскресенье, 5 мая, граждане Республики Северной Македонии (РСМ) в ходе второго тура голосования выбирали нового главу государства. По данным Государственной избирательной комиссии, кандидат от Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и албанской партии Демократического союза за интеграцию (ДСИ) Стево Пендаровский уверенно победил, получив 51,66 процента голосов избирателей.

При этом за Гордану Силяновску-Давкову, кандидата от "Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ), проголосовали 44,73 процента граждан. Явка на выборах составила 46,44 процента от общего числа избирателей.

Глава ГИК Оливер Дерковский объявил победителя второго тура президентских выборов в стране. "Поздравляю Стево Пендаровского с его избранием и надеюсь, что он будет успешно выполнять свои функции", - сказал он на итоговой пресс-конференции для СМИ.

Сам же победитель уже сообщил, что намерен стать президентом для всех граждан Северной Македонии и уверенно вести страну на пути в ЕС и НАТО. "Мы поднялись с темного дна. Эта победа нас объединит. Я стану президентом, который будет сплачивать, а не разъединять, фактором стабильности, а не кризиса", - пообещал Стево Пендаровский.

Гордана Силяновска-Давкова признала победу оппонента, подчеркнув при этом, что она не проиграла сражение. "Победил другой кандидат, но я не думаю, что я, как личность и как кандидат ВМРО-ДПМНЕ, проиграла сражение. Политика в Македонии все еще не искусство, политика здесь находится все еще в руках политиков", - резюмировала она.

Министр внутренних дел РСМ Оливер Спасовский заявил, что выборы прошли спокойно без серьезных нарушений и инцидентов. "Поздравляю всех граждан, выборы прошли в мирной и честной атмосфере, что характеризует демократические и свободные страны. Также хочу поблагодарить всех сотрудников МВД, которые, как и две недели назад (в ходе первого тура выборов), ответственно выполнили свою работу", - отметил министр.

Напомним, что Стево Пендаровский (56 лет, родился 3 апреля 1963 года в Скопье) занимает должность координатора по сотрудничеству с НАТО в кабинете македонского премьер-министра Зорана Заева, является профессором частного университета в Скопье - "Американский колледж". При президентах Бранко Црвенковском и Борисе Трайковском был советником по национальной безопасности. С 2004 по 2005 год возглавлял Государственную избирательную комиссию.