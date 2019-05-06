Эксперт: При пожаре у авиапассажиров есть лишь 90 секунд, чтобы спастись

Сергей Мельниченко, генеральный директор МКАА "Безопасность полетов":
- Исследователи установили, что при возникновении пожара на самолете у авиапассажиров есть лишь около 90 секунд, чтобы спастись. Не все пассажиры об этом знают. У многих из них в ручной клади на полках находятся важные документы, паспорта, деньги, кредитные карты, телефоны, жизненно необходимые лекарства. И в критической ситуации, они, пытаясь спасти все это, упускают драгоценные секунды и погибают. Более того, зачастую блокируются аварийные выходы и создается угроза жизни другим пассажирам. Этого бы не происходило, если бы у каждого был надеваемый на шею герметичный пластиковый пакет, куда можно поместить самое необходимое. Такие приспособления, которые не горят и не пропускают воду, существуют.
К сожалению, лишь небольшое число авиакомпаний в предполетной информации сообщает о том, что в аварийной ситуации по надувным трапам самолет следует покидать без багажа и ручной клади. В некоторых государствах установлены даже штрафы нарушителей таких правил, а кое-где - вплоть до уголовной ответственности.
Эксперты давно говорят о том, что авиакомпаниям необходимо раздавать герметичные пакеты для документов при посадке в самолет и собирать их после прибытия. Не говоря уже о том, что пакеты должны продаваться в магазинах беспошлинной торговли. Но главное надо понять, что 90 секунд - это минимально реальное время для спасения.
Напомним, 5 мая самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в Шереметьево, при этом у машины загорелись двигатели. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Среди версий произошедшего, озвученных Следственным комитетом России, - техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия, а также недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр борта работников.