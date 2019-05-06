Эксперт: При пожаре у авиапассажиров есть лишь 90 секунд, чтобы спастись

У пассажиров есть всего 90 секунд, чтобы покинуть горящее авиасудно, однако не все об этом знают, считает генеральный директор МКАА "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко. По его мнению, авиакомпаниям необходимо раздавать пассажирам специальные герметичные пакеты, которые не горят и не пропускают воду, при посадке в самолет.

Сергей Мельниченко, генеральный директор МКАА "Безопасность полетов":

- Исследователи установили, что при возникновении пожара на самолете у авиапассажиров есть лишь около 90 секунд, чтобы спастись. Не все пассажиры об этом знают. У многих из них в ручной клади на полках находятся важные документы, паспорта, деньги, кредитные карты, телефоны, жизненно необходимые лекарства. И в критической ситуации, они, пытаясь спасти все это, упускают драгоценные секунды и погибают. Более того, зачастую блокируются аварийные выходы и создается угроза жизни другим пассажирам. Этого бы не происходило, если бы у каждого был надеваемый на шею герметичный пластиковый пакет, куда можно поместить самое необходимое. Такие приспособления, которые не горят и не пропускают воду, существуют.

К сожалению, лишь небольшое число авиакомпаний в предполетной информации сообщает о том, что в аварийной ситуации по надувным трапам самолет следует покидать без багажа и ручной клади. В некоторых государствах установлены даже штрафы нарушителей таких правил, а кое-где - вплоть до уголовной ответственности.

Эксперты давно говорят о том, что авиакомпаниям необходимо раздавать герметичные пакеты для документов при посадке в самолет и собирать их после прибытия. Не говоря уже о том, что пакеты должны продаваться в магазинах беспошлинной торговли. Но главное надо понять, что 90 секунд - это минимально реальное время для спасения.

Напомним, 5 мая самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в Шереметьево, при этом у машины загорелись двигатели. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Среди версий произошедшего, озвученных Следственным комитетом России, - техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия, а также недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр борта работников.