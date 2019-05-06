Эксперт: При пожаре у авиапассажиров есть лишь 90 секунд, чтобы спастись

Новости

Фильм "Мстители: Финал" собрал в России два миллиарда за неделю 13:10
Лукашенко направил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево 13:08
В Волгограде открыли видеоинсталляцию пленения Паулюса 13:05
На Кубани перевернулся катамаран с туристами 13:05
Минтранс не видит оснований для приостановки полетов Superjet-100 13:03
В Биробиджане пенсионерка остановила на тротуаре автонарушителя 13:02
Volkswagen готов к приему заказов на абсолютно новую модель 13:01
МИД Венесуэлы: Каракас сможет ответить, если США решатся на вторжение 12:58
Минск приглашает окунуться в победное буйство сирени 12:57
В Евпатории реконструируют трамвайные пути и сети 12:55
Глава МИД Украины предложит Зеленскому отправить его в отставку 12:49
Песок, вода и морозильная камера: как испытывают автоматы Калашникова 12:49
Дитрих: С места катастрофы в Шереметьево извлечены тела 41 погибшего 12:46
Подмосковье выплатит по 2 млн рублей семьям погибших в Шереметьево 12:45
В Зеленограде задержали подозреваемых в сбыте наркотиков 12:36
Индия закупит партию российских вертолетов Ка-31 12:33
В Удмуртии в компостной яме нашли тела двух детей 12:31
Жителя Ижевска задержали за стрельбу из окна многоэтажки 12:30
Утвержден состав комиссии по оказанию помощи пострадавшим в Шереметьево 12:30
Житель Сургута сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели 12:29
Саратовский аэропорт проверят после трагедии в Шереметьево 12:24
СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета 12:24
Финалиста конкурса "Голос. Дети" позвали на британское телешоу 12:20
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 12:19
В Челябинске ребенок и девушка выпали из маршрутки 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 12:45
Рубрика: Происшествия

Эксперт: При пожаре у авиапассажиров есть лишь 90 секунд, чтобы спастись

Текст: Наталия Ячменникова
У пассажиров есть всего 90 секунд, чтобы покинуть горящее авиасудно, однако не все об этом знают, считает генеральный директор МКАА "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко. По его мнению, авиакомпаниям необходимо раздавать пассажирам специальные герметичные пакеты, которые не горят и не пропускают воду, при посадке в самолет.

Сергей Мельниченко, генеральный директор МКАА "Безопасность полетов":

- Исследователи установили, что при возникновении пожара на самолете у авиапассажиров есть лишь около 90 секунд, чтобы спастись. Не все пассажиры об этом знают. У многих из них в ручной клади на полках находятся важные документы, паспорта, деньги, кредитные карты, телефоны, жизненно необходимые лекарства. И в критической ситуации, они, пытаясь спасти все это, упускают драгоценные секунды и погибают. Более того, зачастую блокируются аварийные выходы и создается угроза жизни другим пассажирам. Этого бы не происходило, если бы у каждого был надеваемый на шею герметичный пластиковый пакет, куда можно поместить самое необходимое. Такие приспособления, которые не горят и не пропускают воду, существуют.

СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

К сожалению, лишь небольшое число авиакомпаний в предполетной информации сообщает о том, что в аварийной ситуации по надувным трапам самолет следует покидать без багажа и ручной клади. В некоторых государствах установлены даже штрафы нарушителей таких правил, а кое-где - вплоть до уголовной ответственности. 

Эксперты давно говорят о  том, что авиакомпаниям необходимо раздавать герметичные пакеты для документов при посадке в самолет и собирать их после прибытия. Не говоря уже о том, что пакеты должны продаваться в магазинах беспошлинной торговли. Но главное надо понять, что 90 секунд - это минимально реальное время для спасения.

Саратовский аэропорт проверят после трагедии в Шереметьево

Напомним, 5 мая самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в Шереметьево, при этом у машины загорелись двигатели. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Среди версий произошедшего, озвученных Следственным комитетом России, - техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия, а также недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр борта работников.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Компании Авиация Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Минтранс не видит оснований для приостановки полетов Superjet-100
СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета
Минэкономразвития создаст реестр "звездных" гостиниц и пляжей
США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана