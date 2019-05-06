Путин выслушал доклады по аварии в Шереметьево

"Президент Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы, министра транспорта Евгения Дитриха о работе возглавляемой им правительственной комиссии по помощи семьям жертв и пострадавшим и по ликвидации последствий инцидента, а также министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, как оказывается медицинская помощь пострадавшим", - сообщил информагентствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле заявили, что для того, чтобы делать выводы и принимать решения, нужно дождаться официальных итогов работы комиссии, а не ориентироваться на эмоциональный фон в соцсетях. "Президент дал необходимые поручения по проведению расследования, а главное - по оказанию помощи пострадавшим", - рассказал журналистам Песков. "Сегодня президент продолжает получать в рабочем режиме доклады о том, что происходит", - уточнил он.