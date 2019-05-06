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06.05.2019 19:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Аэрофлот" уведомил пассажиров об отмене рейсов в Шереметьево

Текст: Евгений Гайва

Компания "Аэрофлот" отменила 46 рейсов, которые должны были отправляться и прибывать в аэропорт Шереметьево 6 и 7 мая. Об этом авиаперевозчик сообщил на сайте.

Из них 31 рейс должен был вылететь 6 мая,  15 рейсов - на 7 мая. Изменения вызваны ограничениями в работе аэропорта Шереметьево, пояснили в  "Аэрофлоте".

Фото: из личного архива
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"Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - отметили в компании и попросили пассажиров и встречающих отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

В аэропорту Шереметьево 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнил экстренную посадку после взлета и загорелся. 

В катастрофе погиб 41 человек. Спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа.

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