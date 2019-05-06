В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник утром сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она уточнила, что среди рассматриваемых следователями версий - техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия, а также недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр борта работников.

В СКР рассказали, что глава ведомства Александр Бастрыкин накануне провел в Шереметьево оперативное совещание. Он заслушал первые доклады следователей Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, которые расследуют уголовное дело об аварийной посадке пассажирского самолета.

Ранее сообщалось, что дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Отмечается, что председатель СКР лично осмотрел место происшествия, после чего дал подчиненным ряд конкретных поручений по расследованию этого дела. В частности, Бастрыкин поручил незамедлительно организовать проведение всех необходимых экспертных исследований, а также закончить осмотр места происшествия, зафиксировав прежде все связанные с трагедией доказательства. Причем сделать это необходимо, по словам главы СКР, "в кратчайшие сроки".

Бастрыкин поручил тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие трагедии. По его словам, необходимо установить причины и условия, повлекшие тяжкие последствия, а также определить круг лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей.

Следовавший рейсом Москва-Мурманск авиалайнер, по данным следствия, 5 мая 2019 года осуществил аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. При посадке загорелся фюзеляж воздушного судна. На момент возгорания на борту самолета находились 78 человек. В их числе - трое несовершеннолетних и пять членов экипажа. "После посадки были оперативно эвакуированы 33 пассажира и 4 члена экипажа. Продолжаются поиски других пассажиров рейса", - отметила Светлана Петренко.

В СКР добавили, что 22 человека уже признаны потерпевшими. В настоящее время сотрудники СК допрашивают очевидцев, сотрудников аэропорта, родственников потерпевших и пострадавших. Для установления личностей погибших следователи намерены обратиться за содействием к родственникам пассажиров самолета. Необходимо получение биологического материала для проведения генетических экспертиз. Это свидетельствует о том, что трупы очень сильно обгорели и их невозможно опознать иным способом. Генетические и судебно-медицинские экспертизы, уточнили в СКР, будут назначены в самое ближайшее время.

По словам Светланы Петренко, на месте авиационного происшествия продолжает работать следственная группа. Уже изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, из баков самолета и заправочной станции отобраны образцы топлива. В то же время изучаются аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерской службой и записи с камер видеонаблюдения.