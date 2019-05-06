Обнаружены "черные ящики" сгоревшего в Шереметьево самолета

Специалисты нашли два "черных ящика" самолета SSJ 100, сгоревшего накануне после посадки в аэропорту Шереметьево.

В Следственном комитете подтвердили, что речевой и параметрический самописцы изъяты с места крушения. Следователи продолжают работать на месте происшествия.

Авиакатастрофа с самолетом, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла вечером в воскресенье, 5 мая. Вскоре после взлета борт был вынужден вернуться в аэропорт вылета. При приземлении он загорелся.

Из 78 пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.