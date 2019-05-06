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06.05.2019 12:37
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Десятки московских улиц перекроют 7, 8 и 9 мая из-за праздничных мероприятий

Текст: Иван Пышечкин
В ближайшие три дня на московских дорогах будут введены ограничения из-за проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Так, перекрывать дороги начнут уже завтра утром - 7 мая - из-за генеральной репетиции Парада Победы. С 5:30 утра проехать будет нельзя по улицам Тверская (от Страстного бульвара до Моховой), Моховая, Охотный ряд, Болотная, Балчуг, Солянка и Садовническая. Также для автомобилей будет закрыт ряд набережных: Москворецкая, Кремлевская, Гончарная (от Гончарного проезда), Котельническая, Устьинская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста). Кроме того, перекроют Фалеевский, Лубочный, Большой Путинковский, а также 1-й и 2-й Раушский переулки. Еще водителям придется объезжать Новую, Старую и Болотную площади, Театральный и Китайгородский проезды. Ограничат движение и по мостам - Большому и Малому Москворецкому и Чугунному. Открывать движение будут по мере прохождения колонн военной техники.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Чуть позже утром (с 10:00) 7 мая водителям надо подготовиться к тому, что движение будет ограничено на улицах Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Мневники и Нижние Мневники. Также проезд закроют по Звенигородскому шоссе, Новинскому бульвару, Боровицкой площади и Большому Каменному мосту.

На следующий день 8 мая автомобилистов ждут уже новые ограничения. С 09:45 до 11:00 будет закрыт Солнцевский проспект от улицы Щорса до улицы Богданова, а с 12:00 до 13:00 - улица Мусы Джалиля от Орехового до Хордового проезда. Также в течение 40 минут (с 12:00 до 12:40) будет перекрыта улица Юных Ленинцев (от улицы Артюхиной до улицы Малышева) и улица Малышева (от улицы Юных Ленинцев до улицы Шкулева).

В сам День Победы движения не будет по улице Богданова от дома 50 до Солнцевского проспекта (с 10:30 до 22:00), Солнцевскому проспекту от улицы 50 лет Октября до улицы Богданова (с 13:30 до 15:00), улице Скульптора Мухиной от улицы Шолохова до пересечения с Чоботовской улицей (с 14:30 до 20:30). На другом участке улицы Скульптора Мухиной (от пересечения с улицей Шолохова до улицы Федосьино) ограничения будут действовать с 14:30 до 16:00. С 18:00 до 22:30 лучше объезжать площадь Тверская Застава, а с 11:30 до 13:30 - Большую Декабрьскую улицу и улицу Сергея Макеева в районе владения 13 на Большой Декабрьской улице.

Кроме того, 9 мая автомобили не смогут попасть на Салтыковскую улицу в районе пересечения с улицей Рудневкой и участок от Салтыковской улицы до дома 16 (с 12:30 до 13:30). Проехать будет нельзя по Белозерской улице от Подушкинского переулка до дома 21 и по Подушкинскому переулку от улицы Лескова до Белозерской улицы (с 13:30 до 14:00). Дольше всего будет перекрыта улица Волхонки от Бульварного кольца до Всехсвятского проезда - с 09:00 до 22:30.

Водителям также стоит обратить внимание, что с 7 по 9 мая включительно будут перекрыты некоторые улицы в Новой Москве.

Авто Дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День Победы
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