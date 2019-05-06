Новости

Легендарный завод ЗАЗ уходит в историю. По частям 16:23
Американский инвестор Майкл Калви остается под домашним арестом 16:13
ФСБ запустила опрос граждан о борьбе с коррупцией в РФ 16:09
В Мурманске пройдет траурная акция в память о погибших в Шереметьево 16:08
Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины 16:06
Писательница из Лондона нашла настоящую могилу Человека-Слона 16:00
Выставка Александра Васильева "ВДНХ в моде. 1939-2019" 15:55
В Китае найдена 5000-летняя гробница с неизвестным оружием 15:50
У побережья США обнаружен древний бомбардировщик 15:43
В Челябинской области арестовали подозреваемого в массовом убийстве 15:39
В Ингушетии в СИЗО попытались провезти мобильники на мусоровозе 15:35
В Заполярье откроют счет для помощи семьям погибших в Шереметьево 15:33
Байден обозвал Трампа клоуном 15:32
Салах не поможет "Ливерпулю" в ответном матче с "Барселоной" 15:27
МАЗ начал принимать заказы на конкурента "Газели" 15:24
Московское метро изменит режим работы 7 и 9 мая 15:14
В ЛНР начали прием заявок на российские паспорта 15:14
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана 15:14
В Мордовии четырехлетний мальчик упал в реку и пропал 15:10
В Башкирии в реабилитационном центре наркозависимых лечили пытками 15:04
До конца 2023 года столичное метро вырастет вдвое 15:03
Белорусские альпинисты попали на Монблане в снежный шторм 15:00
В съемной квартире в Сочи нашли нарколабораторию 14:58
Работу робота-гаишника в США показали на видео 14:58
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 15:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

До конца 2023 года столичное метро вырастет вдвое

Текст: Ирина Огилько

Через пять лет столичная подземка вырастет вдвое. Об этом в интервью "Вечерней Москве" сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, до конца 2023 года в столичном метрополитене построят и откроют еще 134 километра линий, 55 станций и шесть электродепо, появится 34 новые пересадки. В результате по сравнению с 2010 годом подземка вырастет вдвое. 

Собянин рассказал о популярности "Савеловской" Большой кольцевой линии метро

Основной упор будет сделан на строительстве Большой кольцевой линии метро, общая протяженность которой составит 70 км, на ней будет расположена 31 станция. Напомним, что два новых участка кольца от "Делового центра" до "Петровского парка" и "Савеловской" были открыты в прошлом году, в нынешнем году предполагается открыть еще один участок.

Согласно планам стройкомплекса столицы, в этом году должны запустить очередной участок с двумя станциями: "Лефортово" и "Авиамоторная". В 2020 году планируется открыть участок от станции "Улица Народного ополчения" до станции "Карамышевская".

Напомним, с 2011 года в Москве введено 136,9 км линий, 73 станции метро и Московского центрального кольца, девять электродепо для обслуживания подвижного состава. Горожане получили 60 новых удобных пересадок.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
МАК приступил к расшифровке самописца разбившегося самолета
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана
СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета
Диспансеризацию теперь можно проходить каждый год