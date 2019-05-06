До конца 2023 года столичное метро вырастет вдвое

Через пять лет столичная подземка вырастет вдвое. Об этом в интервью "Вечерней Москве" сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, до конца 2023 года в столичном метрополитене построят и откроют еще 134 километра линий, 55 станций и шесть электродепо, появится 34 новые пересадки. В результате по сравнению с 2010 годом подземка вырастет вдвое.

Основной упор будет сделан на строительстве Большой кольцевой линии метро, общая протяженность которой составит 70 км, на ней будет расположена 31 станция. Напомним, что два новых участка кольца от "Делового центра" до "Петровского парка" и "Савеловской" были открыты в прошлом году, в нынешнем году предполагается открыть еще один участок.

Согласно планам стройкомплекса столицы, в этом году должны запустить очередной участок с двумя станциями: "Лефортово" и "Авиамоторная". В 2020 году планируется открыть участок от станции "Улица Народного ополчения" до станции "Карамышевская".

Напомним, с 2011 года в Москве введено 136,9 км линий, 73 станции метро и Московского центрального кольца, девять электродепо для обслуживания подвижного состава. Горожане получили 60 новых удобных пересадок.