МАК приступил к расшифровке самописца разбившегося самолета

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расшифровку параметрического самописца сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"МАК расшифровывает параметрический самописец", - сказал министр. Он добавил, что по второму речевому самописцу работа еще ведется.

Катастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в Мурманск, но после 28 минут полета вернулся и совершил экстренную посадку. После жесткой посадки лайнер загорелся. Погиб 41 человек, спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа. Возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Дмитрий Медведев создал госкомиссию по расследованию инцидента.