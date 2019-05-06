Минтруд открыл оперативный штаб для пострадавших в Шереметьево

самолета "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщается на официальном

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин поручил создать при Минтруде России оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате

Штаб будет обеспечивать слаженную работу региональных органов исполнительной власти, отделений Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда по организации помощи пострадавшим.

Также Максим Топилин раздал ряд указаний. Пенсионному фонду России было поручено распределить членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца, Роструду - организовать работу по расследованию группового несчастного случая с тяжелыми последствиями.

Роструд и Фонд социального страхования России должны обеспечить выплаты, предусмотренные законодательством семьям погибших, находившимся в трудовых отношениях с работодателями. Согласно закону в отношении погибших пассажиров, которые в момент катастрофы были при исполнении трудовых обязанностей (например, члены экипажа, люди, которые летели в командировку), предусматривается выплата по 1 миллиону рублей.

Министр Максим Топилин и коллектив Минтруда России выразили соболезнования родственникам и близким погибших.