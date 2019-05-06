Московское метро изменит режим работы 7 и 9 мая

7 и 9 мая будут изменены режимы работы нескольких станций столичного метрополитена в связи с проведением с проведением праздничных мероприятий на Красной площади. Об этом сообщает Московский метрополитен.

Так станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров. В эти же дни на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице ограничения введут на выход пассажиров со станций "Пушкинская" и "Тверская", "Чеховская" и "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы. Со станции "Китай-город" будет ограничен выход из метро в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.

В праздничный день 9 мая на станции "Парк Победы" вестибюль № 1 будет работать только на выход пассажиров, а войти на станцию можно будет через вестибюль № 2.

Напомним, что 9 мая столичный метрополитен и МЦК будут работать до 1 часа ночи.