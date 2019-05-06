В катастрофе в Шереметьево погиб житель Тамбовской области

Тамбовские власти окажут помощь семье Михаила Парусова из Мичуринского района - он погиб в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево.

35-летний мужчина был среди пассажиров сгоревшего самолета, он официально объявлен погибшим во время аварии.

В воскресенье около 18.30 самолет SSJ-100 Аэрофлота, только что вылетевший из Москвы в Мурманск с 73 пассажирами и 5 членами экипажа, вернулся в Шереметьево с горящим двигателем. По предварительной информации, в самолет попала молния, вызвавшая отказ автоматики. Во время аварийной посадки лайнер ударился о полосу и пробил топливные баки. В охватившем самолет пожаре погиб 41 человек. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.