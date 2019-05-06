Новости

Блогеры поставили на машину канализационные люки вместо колес 11:35
Желтый уровень опасности объявлен в столице 11:31
Половина россиян не представляет себе жизни без интернета 11:30
Вышел русский трейлер хоррора Сэма Рэйми про крокодила-людоеда 11:25
Ковертопланы Osprey перелетели через Тихий океан 11:22
Матч Единой лиги ЦСКА - "Нижний Новгород" начнется с минуты молчания 11:17
Лазерная установка сбила несколько летящих ракет в США 11:14
Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска 11:13
В столице впервые проведут экскурсию по "военному" лесу 11:09
В катастрофе в Шереметьево погиб житель Тамбовской области 11:07
Китай продолжит переговоры с США, несмотря на заявления Трампа 11:03
Минздрав рассказал о пострадавших в результате катастрофы в Шереметьево 11:01
В организмах речных рачков найдены наркотики и пестициды 11:00
Умерла актриса и певица Барбара Перри 10:55
Метель парализовала работу аэропорта в Норильске 10:55
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки 10:54
Обнаружены "черные ящики" сгоревшего в Шереметьево самолета 10:53
На службу в полицию ОАЭ заступил очень редкий и дорогой суперкар 10:53
Вячеслав Володин пригласил словацкого коллегу на Парад Победы 10:52
В Калуге при столкновении двух маршруток пострадали семь человек 10:52
Новосибирский "Левша" изобразил воина-освободителя на рисовом зерне 10:46
В Новосибирской области вчетверо увеличились число лесных пожаров 10:37
СК возбудил дело после пожара в жилом доме на Ставрополье 10:26
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае 10:25
Минтруд открыл оперативный штаб для пострадавших в Шереметьево 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 11:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В катастрофе в Шереметьево погиб житель Тамбовской области

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Тамбовские власти окажут помощь семье Михаила Парусова из Мичуринского района - он погиб в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево.

Фото: Владимир Снегирев
Он сгорел на моих глазах. Очевидец - о трагедии в Шереметьево

35-летний мужчина был среди пассажиров сгоревшего самолета, он официально объявлен погибшим во время аварии.

В воскресенье около 18.30 самолет SSJ-100 Аэрофлота, только что вылетевший из Москвы в Мурманск с 73 пассажирами и 5 членами экипажа, вернулся в Шереметьево с горящим двигателем. По предварительной информации, в самолет попала молния, вызвавшая отказ автоматики. Во время аварийной посадки лайнер ударился о полосу и пробил топливные баки. В охватившем самолет пожаре погиб 41 человек. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
СК: 41 человек погиб при жесткой посадке самолета в Шереметьево
Минздрав рассказал о пострадавших в результате катастрофы в Шереметьево
США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня