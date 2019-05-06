В Москве прошел ежегодный парад кадет "Не прервется связь поколений"

В Москве на Поклонной горе сегодня в пятый раз прошел парад кадет. Шаг чеканили более двух с половиной тысяч мальчишек и девчонок. Свой марш они посвятили 74-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

К главному для себя событию года кадеты готовились несколько месяцев. Сначала тренировались в "домашних" условиях: в общеобразовательных школах и кадетских корпусах. И только потом включались в совместные тренировки, на которых учились маршировать в такт с другими "коробками". Репетировали дважды в неделю и в любую погоду. И вот важный момент настал - в полдень кадетский парад стартовал у Музея Победы. Место не меняется уже пятый год, впрочем как и дата - 6 мая. Выбран день не просто так - сегодня чтят память святого Георгия Победоносца и отмечают День герба и флага Москвы. По этому случаю ребята спели гимн столицы, а потом прошли в одном строю по брусчатке Поклонной горы. В общей сложности прошагали 45 парадных "коробок", собранных из учащихся десятых и одиннадцатых классов столичных школ и кадетских корпусов. Впервые к ним присоединились ребята из Ижевска, Краснодара, Ростова-на-Дону и Перми. После марша по традиции кадеты возложили цветы к "Огню памяти и славы" и выпустили в небо голубей - в знак мира и добра.

За выправкой ребят с трибун, установленных у музея, наблюдали ветераны и труженики тыла. Вместе с ними посмотреть парад пришли представители Русской Православной церкви и общественных организаций, родители и родственники ребят, случайные прохожие и туристы. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил фронтовиков и всех горожан с наступающим Днем Победы, вручил лучшим кадетским классам благодарственные письма. И объявил минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе, случившейся 5 мая на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. "Вчера произошла большая трагедия, - сказал мэр. - Погибли десятки пассажиров, среди них есть и москвичи. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших".

Обращаясь к кадетам, Собянин напомнил, что в военные и гражданские вузы в этом году будут поступать более полутора тысяч ребят. "Дорогие выпускники, вы получили прочные знания, выросли достойными людьми. Желаю вам стать профессионалами своего дела и вечно хранить традиции кадетского братства, - сказал глава города. - Я верю, что через несколько лет Москва будет гордиться вашими успехами. Будьте достойны подвигов ваших прадедов, солдат и офицеров Великой Отечественной войны".

В июне состоится первый выпуск кадетских классов, открытых в столичных школах в 2014 году. Аттестаты получат свыше полутора тысяч ребят. Всего в Москве кадетское образование получают около 19 тысяч человек: 16,5 тысячи учатся в 195 школах, а 2,5 тысячи - в кадетских корпусах федерального подчинения. Дети, желающие стать кадетами, проходят многоступенчатый отбор. Во внимание, к примеру, берут успеваемость кандидатов, уровень их физической подготовки и здоровья. Конкурс в этом году составил 3,7 человека на место.