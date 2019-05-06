Вторую полосу в Шереметьево могут открыть в течение дня

Открытие второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Шереметьево" ожидается в течение дня, когда будут убраны обломки самолета, заявил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

"После того как следователи свою часть мероприятий по борту и всем событиям завершили, сейчас на полосе и воздушном судне работает Межгосударственный авиационный комитет, я надеюсь, что сегодня в течение дня эти мероприятия будут завершены", - сказал Дитрих. Он добавил, что уже готовы специальные средства, чтобы транспортировать сгоревший самолет с рулежной дорожки. Ожидается разрешение на открытие полосы.

В аэропорте всего две полосы, потому ряд рейсов задержан. Одна из полос закрыта после произошедшей в воскресенье, 5 мая, авиакатастрофы.

Напомним, самолет компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск, но спустя 28 минут вынужден был вернуться и совершить жесткую аварийную посадку. В результате подломились стойки, был пробит бак с горючим, начался пожар, в котором погиб 41 человек. Девять человек были госпитализированы. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают несколько версий инцидента. Среди них недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия.