Саратовский аэропорт проверят после трагедии в Шереметьево

В аэропорту Саратова транспортная прокуратура начала проверку после трагедии в Шереметьево.

Как сообщил ТАСС заместитель саратовского транспортного прокурора Станислав Прохоров, проверка проводится, поскольку самолет Sukhoi Superjet 100, аварийно севший в Шереметьево, в этот же день совершал перелет из Саратова в Москву.

По словам заместителя прокурора, проверяется "соблюдение федеральных авиационных правил при подготовке к рейсу воздушного судна".

Напомним, накануне в московском аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск. На борту воздушного судна находились 78 человек. По данным СК РФ, 41 человек погиб. Из них 26 были жителями Мурманской области. Возбуждено уголовное дело.