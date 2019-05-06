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06.05.2019 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Саратовский аэропорт проверят после трагедии в Шереметьево

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В аэропорту Саратова транспортная прокуратура начала проверку после трагедии в Шереметьево.

Фото: AP
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Как сообщил ТАСС заместитель саратовского транспортного прокурора Станислав Прохоров, проверка проводится, поскольку самолет Sukhoi Superjet 100, аварийно севший в Шереметьево, в этот же день совершал перелет из Саратова в Москву.

По словам заместителя прокурора, проверяется "соблюдение федеральных авиационных правил при подготовке к рейсу воздушного судна".

Напомним, накануне в московском аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск. На борту воздушного судна находились 78 человек. По данным СК РФ, 41 человек погиб. Из них 26 были жителями Мурманской области. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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