В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области

В самолете, который сгорел в Шереметьево накануне вечером, погибли 26 жителей Мурманской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис.

На данный момент установлены не все личности жертв катастрофы.

- В числе погибших - сотрудница министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям и министерства юстиции, - сообщил врио губернатора.

По предварительным данным, погибший бортпроводник также жил в Мурманской области. Кроме того, на официальном сайте центральной медико-санитарной части (ЦМСЧ) №120 ФМБА России в Снежногорске сообщается, что в горящем самолете погиб начальник учреждения Евгений Новиков вместе с дочерью и заместитель начальника по экспертизе временной нетрудоспособности ЦМСЧ Лариса Сивоконь.

- Всем родственникам погибших будет оказана помощь по доставке тел их родных из Москвы, - отметил Андрей Чибис. - Но пока установлены не все родственники жертв катастрофы, мы просим их обратиться по телефону "горячей линии": (8152) 39-99-99.

Также, по словам врио губернатора, в связи с объявленным трехдневным трауром в регионе до 9 мая отменены все праздничные мероприятия.

Напомним, в воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По данным СК РФ, 41 человек погиб.

Власти Мурманской области приняли решение, что семьи каждого погибшего получат по одному миллиону рублей, семьи пострадавших - по 500 тысяч рублей из регионального бюджета.