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06.05.2019 13:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семьям погибших при взрыве на химзаводе в Прикамье выплатят компенсации

Текст: Алексей Трапезников

Родственники погибших в результате взрыва на предприятии "Азот" Пермского края получат денежные компенсации. Об этом "РГ" заявили на предприятии, где произошел инцидент, пояснив, что суммы компенсаций пока уточняются.

Напомним, взрыв на одном из крупнейших химических предприятий Пермского края произошел сегодня около 10 часов утра. Четыре сотрудника предприятия проводили сварочные работы. Им предстояло починить большую (более 600 кубометров) емкость, в которой ранее содержался аммиак. Через несколько минут после начала сварочных работ прогремел взрыв. В дальнейшем на месте происшествия были обнаружены тела трех сотрудников предприятия.

Фото: moiseev.eugene/instagram.com
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Четвертому участнику ремонтных работ удалось спастись. В настоящее время он находится в больнице имени академика Е. А. Вагнера города Березники. Как уточнили в пресс-службе медучреждения, у пострадавшего не обнаружено серьезных травм и ожогов, но он находится в сильном стрессовом состоянии, с ним работает психолог.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Сотрудники СК РФ по Пермскому краю произвели на предприятии выемку технической документации, а также видеозаписей камер наблюдения. В рамках расследования уголовного дела назначено несколько судебных экспертиз.

По данным ТАСС, предварительные причины взрыва будут озвучены 7 мая. Специалисты Ростехнадзора создадут комиссию, которая будет расследовать причины ЧП. Ранее компания "Уралхим", в состав которой входит филиал "Азот" в Березниках, также организовала штаб для внутреннего расследования причин происшествия.

Как сообщается на сайте филиала, "Азот" - единственное в России предприятие, выпускающее высшие алифатические амины, натриевую и калиевую селитры. Продукция завода реализуется на территории РФ, стран СНГ и ближнего зарубежья.

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