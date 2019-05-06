СК возбудил дело после пожара в жилом доме на Ставрополье

Следователи выяснят обстоятельства пожара в многоквартирном доме Железноводска, где в понедельник ночью произошел пожар. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СКР.

Как сообщалось ранее, пожар начался в одной из квартир на первом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате возгорания повреждены лестничные пролеты, а также остекление и стены на первых двух этажах. По предварительной информации, инцидент произошел из-за взрыва бытового газа.

В СКР сообщают о госпитализации 11 человек, из которых пятеро - дети. Всего же из здания эвакуировали 70 человек.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Место происшествия прибыл руководитель следственного управления СКР по Ставрополью Игорь Иванов, который будет лично координировать работу следственно-оперативной группы.