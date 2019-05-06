Новости

В Иркутской области лесные пожары охватили 2 тысяч гектаров 10:03
Ученые раскритиковали рацион NASA для межпланетных путешествий 09:55
На Сахалине проверят информацию о выброшенных на свалку орденах 09:52
В Туве задержан последний участник побега из изолятора 09:51
Президентом Северной Македонии избран Стево Пендаровски 09:22
Стабилизировалась ситуация с лесными пожарами в Зауралье 09:19
В Бурятии два горняка погибли в шахте 09:13
Кроссовер Hyundai метит в бестселлеры спустя сутки после начала продаж 09:12
В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человек 09:04
Истории жизни бездомных в Тюмени расскажут уличные портреты 08:48
В США число жертв взрыва на химзаводе увеличилось до трех 08:44
СМИ: В Boeing давно знали о проблемах с датчиками на самолетах 737 MAX 08:25
Ространснадзор проведет проверки после авиапроисшествия в Шереметьево 08:08
Ученые назвали простой способ предотвратить раннюю смерть 08:01
Семьи погибших при аварии в Шереметьево получат по миллиону рублей 07:55
Сегодня в Москве ожидается +24 07:52
Ким Чен Ын намерен встретиться с Абэ 07:44
В штабе Зеленского заявили о продолжении курса Порошенко 07:38
В Забайкалье назвали ущерб сельскому хозяйству от природных пожаров 07:18
"Аэрофлот" и Шереметьево помогут родственникам жертв ЧП с SSJ-100 07:00
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево 06:58
СМИ: Китай может отменить торговые переговоры с США из-за угроз Трампа 06:53
В Югре обрушилась часть дороги 06:51
Китайский фондовый рынок упал на фоне разногласий с США 06:45
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 1,5 километра 06:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
06.05.2019 08:25
Рубрика: В мире

СМИ: В Boeing давно знали о проблемах с датчиками на самолетах 737 MAX

Текст: Юрий Когалов

Компания Boeing как минимум за год до крушения самолета 737 MAX в Индонезии знала о неисправности датчиков угла атаки и проблемах с системой оповещения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, авиастроительная корпорация после катастрофы в Индонезии лишь частично объяснила авиакомпаниям и пилотам, в чем заключалась проблема. Детали она раскрыла только после второй трагедии, произошедшей в Эфиопии.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Пассажирский Boeing 737 упал в реку рядом с Джексонвиллем в США

После появившихся в СМИ статей, что система оповещения не была включена на некоторых самолетах модели 737 MAX, в Boeing признали, что хотя эта функция была стандартной, она могла не работать, если был неправильно активирована. Как отмечает газета, по этой причине авиационные власти даже намеревались запретить использование Boeing 737 MAX, но в итоге не пошли на этот шаг.

По мнению автора статьи, неисправность датчиков угла атаки могла привести к сбою других систем, что и послужило причиной катастрофы.

Напомним, лайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел катастрофу в Индонезии в ноябре 2018 года, в марте 2019 года разбился самолет Ethiopian Airlines. После второй трагедии многие страны мира запретили использование данной модели.

В мире США В мире Юго-Восточная Азия Индонезия В мире Африка Эфиопия Компании Авиация Boeing
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
СК: 41 человек погиб при жесткой посадке самолета в Шереметьево
Опубликован список выживших при пожаре SSJ-100 в Шереметьево
США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня