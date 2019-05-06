СМИ: В Boeing давно знали о проблемах с датчиками на самолетах 737 MAX

Компания Boeing как минимум за год до крушения самолета 737 MAX в Индонезии знала о неисправности датчиков угла атаки и проблемах с системой оповещения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, авиастроительная корпорация после катастрофы в Индонезии лишь частично объяснила авиакомпаниям и пилотам, в чем заключалась проблема. Детали она раскрыла только после второй трагедии, произошедшей в Эфиопии.

После появившихся в СМИ статей, что система оповещения не была включена на некоторых самолетах модели 737 MAX, в Boeing признали, что хотя эта функция была стандартной, она могла не работать, если был неправильно активирована. Как отмечает газета, по этой причине авиационные власти даже намеревались запретить использование Boeing 737 MAX, но в итоге не пошли на этот шаг.

По мнению автора статьи, неисправность датчиков угла атаки могла привести к сбою других систем, что и послужило причиной катастрофы.

Напомним, лайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел катастрофу в Индонезии в ноябре 2018 года, в марте 2019 года разбился самолет Ethiopian Airlines. После второй трагедии многие страны мира запретили использование данной модели.