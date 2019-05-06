В Китае обнаружили древнюю стелу с "учением о сердце" Ганьцюаня

В Китае археологи при раскопках в провинции Хэбэй обнаружили стелу времен правления императора Цзяцзина из династии Мин, на которой выбиты строки из учения философа Чжань Ганьцюаня.

Как сообщает агентство "Синьхуа", находка была сделана в уезде Нинцзинь на севере Китая. При проведении раскопок археологи обнаружили каменную стелу периода правления императора Цзяцзина.

Ее возраст оценен примерно в 460 лет. Высота стелы составляет 251 сантиметр, ширина - 96 сантиметров, толщина - 36 сантиметров. На ней имеется надпись.

Ученые установили, что это цитата из трактата "Наброски господина Чжань Ганьцюаня к учению о сердце". Текст выполнен почерком "сяочжуань", всего он насчитывает 536 иероглифов.

Чжань Ганьцюань (1466-1560 гг.) был философом, педагогом и каллиграфом. Он считается основателем философской Ганьцюаньской школы.

"Эта стела была установлена известным педагогом династии Мин из уезда Нинцзинь Цай Аем (1496-1572 гг.), чтобы передать потомкам наследие своего учителя Чжань Ганьцюаня", - сообщает "Синьхуа".

По словам директора Института по охране памятников культуры уезда Нинцзинь Гао Ляна, совместные работы Ганьцюаня и Ван Янмина, автора учения Ван-Чжань, способствовали развитию и процветанию "учения о сердце" во времена средней и поздней династии Мин.