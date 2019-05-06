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06.05.2019 17:57
Рубрика: Экономика

Страховщики начали принимать документы на выплаты пассажирам рейса SU1492

Текст: Юлия Кривошапко

Страховая компания "Согаз" начала прием документов на выплаты пострадавшим и погибшим при аварии рейса SU1492 "Москва - Мурманск".

Штаб развернут в терминале В аэропорта Шереметьево. Родственники потерпевших также могут заполнить форму анкеты онлайн и направить ее по электронной почте aviahelp@alfastrah.ru или 89098@norinapartners.ru.

Фото: СК РФ/ РИА Новости
Названы размеры выплат родным погибших и пострадавших в Шереметьево

"Страховая компания подтверждает наличие совместного с АО "АльфаСтрахование" договора страхования ответственности компании "Аэрофлот" за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров. Воздушное судно Sukhoi Superjet, бортовой номер RA-89098, также было застраховано в АО "Согаз" и АО "АльфаСтрахование" по договору сострахования авиационных рисков, - отмечается в официальном сообщении компании "Согаз". - Компании выплатят страховые возмещения родственникам погибших и пострадавшим. 

Трагедия произошла 5 мая в Шереметьево. Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", выполняя рейс Москва-Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности на борту. После жесткой посадки авиалайнер загорелся. В списке погибших 41 человек.

Экономика Страхование Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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