Ученые назвали простой способ предотвратить раннюю смерть

Зарубежные исследователи проанализировали данные 63 тысяч человек и пришли к выводу, что умеренные физические нагрузки на выходных (в том случае, если нет времени на спорт в течение рабочей недели) снижают риск ранней смерти примерно на 30%. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в JAMA Internal Medicine.

Речь идет о регулярных тренировках в субботу и воскресенье общей продолжительностью 150 минут.

Также специалисты выяснили, что люди, которые занимаются спортом часто, но в относительно короткие периоды, имеют более низкий риск развития хронических заболеваний. По сравнению с теми, кто спортом не занимается или делает это редко.

Ученые посоветовали новичкам первым делом работать над продолжительностью занятий, а потом, добившись поставленной цели, увеличивать интенсивность физических нагрузок.

- Если вы практикуете спорт один раз в неделю, то вам особенно необходима хорошая растяжка перед занятием. Иначе велика вероятность получить травму, - отметили британские исследователи.

Кстати

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