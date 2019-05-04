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04.05.2019 15:42
Рубрика: Общество

Назван способ омолодить организм на несколько лет

Текст: Майя Бирюкова

Полугодовая подготовка к марафону и участие в нем способны буквально обратить вспять старение кровеносных сосудов и нормализовать давление. Доклад на эту тему был представлен на научном конгрессе Европейского общества кардиологов.

Автор исследования, доктор Аниш Бхува пояснил, что у новичков, которые готовились к марафону в течение 6 месяцев и приняли участие в нем, биологический возраст артерий снизился на 4 года. Это сравнимо с эффектом от медикаментов, а риск инсульта благодаря этому снизился в среднем на 10 процентов.

Фото: iStock
Названо первое правило защиты от заболеваний сердца и рака

Для того, чтобы прийти к таким выводам, врач проанализировал данные о 139 здоровых марафонцах в возрасте от 21 года до 69 лет: все они были начинающими бегунами и приняли участие в Лондонском марафоне 2016 или 2017 года.

До начала тренировок и спустя две недели после соревнований участники прошли МРТ и УЗИ сердца и сосудов, фитнес-тесты и измерения давления. Индекс жесткости аорты, который определяет биологический возраст всего организма, был подсчитан в обоих случаях.

Как выяснилось, после марафона жесткость аорты снизилась: по сути, сосуды были моложе на 4 года, чем до начала тренировок. Причем, у возрастных участников этот показатель был еще лучше, чем у молодых. Более очевидные показатели самочувствия - такие как вес или индекс массы тела - при этом изменились не сильно.

До начала тренировок все участники эксперимента бегали менее двух часов в неделю и финишировали позже опытных бегунов, но все равно эффект для здоровья организма получился ошеломляющим.

Общество Наука Общество Здоровье
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