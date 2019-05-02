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02.05.2019 16:37
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Диетологи оценили исследование ученых о влиянии риса на фигуру

Текст: Алексей Иванов

Регулярное употребление риса не является панацеей от ожирения, борьба с этой проблемой должна быть комплексной, учитывающей индивидуальные особенности организма. Так российские диетологи прокомментировали недавнее исследование японских ученых о том, что жители стран, где риса едят больше, гораздо реже страдают от лишнего веса.

По словам ведущего научного сотрудника "ФИЦ питания и биотехнологии", диетолога Ольги Григорьян, нужно понимать, что ожирение - это в первую очередь результат энергетического дисбаланса: человек съедает больше, чем тратит.

Фото: iStock
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- Рассчитывать на какие-то один или два-три продукта не стоит. Надо создавать индивидуальную диету с учетом ваших особенностей метаболизма, - заявила Ольга Григорьян в интервью RT.

В частности она привела пример Китая, где люди тоже едят много риса, но вместе с тем проблема ожирения стоит довольно остро. "Секрет" японцев заключается в том, что они едят рис часто, но небольшими порциями, к тому же сочетая этот злак с белковой пищей. Диетолог считает правильным сделать акцент в рационе на продуктах с пищевыми волокнами.

- Мы должны в день съедать не менее 800 граммов салата, а в целом - до 1,5 килограмма овощей, богатых клетчаткой, а также цельнозерновых продуктов, - заявила Григорьян. Недостатком риса она считает высокий гликемический индекс, который, к примеру, больше чем у картофеля, поэтому злоупотреблять этим злаком тоже никак нельзя.

Фото: pixabay.com
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В свою очередь доцент кафедры питания и нутрициологии Российско-медицинской академии последипломного образования Елена Чедия напоминает, что рисовые диеты применялись еще в СССР, но от них пришлось отказаться.

- Если на них долго сидеть, происходят изменения в организме - дефицит витаминов и прочее, - сообщила она РИА Новости.

Что касается риса, то он действительно полезен, но только в том случае, если нешлифованный - тогда в нем сохраняются витамины, минеральные вещества, микроэлементы, ферменты. Диетолог подчеркнула, что лучше всего выбирать рис в качестве гарнира или утренней каши.

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