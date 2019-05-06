В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана

В Госдуме прокомментировали заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о направлении к берегам Ирана авианосной группы.

Ранее Болтон объяснил, что Вашингтон тем самым посылает сигнал иранскому режиму о том, что любое ущемление интересов или их союзников будет "встречено с безжалостной силой".

Такие заявления говорят о продолжении Вашингтоном жесткого конфронтационного курса и свидетельствуют о подготовке к силовому сценарию в регионе, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Советник Трампа по нацбезопасности снова говорит о наличии угрозы со стороны Тегерана, но при этом никакой конкретики в объяснение не приводит, - добавил парламентарий.

Так как ситуация по иранскому вектору остается тревожной, "нельзя бездействовать, необходимо "бить в набат", формировать четкую позицию против такого поведения Вашингтона во всех международных организациях”, призвал Слуцкий. В качестве примера он привел БРИКС, большинство стран которой не устраивают США в качестве единственного полюса силы на планете.