Новости

В Германии снижают избирательный возраст 14:44
В Оренбуржье для чиновников Радоницу сделали нерабочим днем 14:42
Роспотребнадзор изъял из продажи 90 тысяч литров алкоголя 14:40
На афинском Акрополе усилили систему молниезащиты 14:38
Видео: Уральские инженеры протестируют маски для защиты от пыльных бурь 14:32
Корабль Dragon подошел к МКС с оборванным кабелем 14:31
Назван город с самой вкусной выпечкой 14:27
Lada Xray Cross разбили на фронтальном краш-тесте. Подробности 14:27
На военном параде в Болгарии использовалась советская техника 14:16
В Москве прошел ежегодный парад кадет "Не прервется связь поколений" 14:12
Корейский "Искандер": что испытала КНДР 14:08
Мурманчанка рассказала, почему перед вылетом сдала билет на SU1492 14:08
В Кремле назвали некорректной увязку визита лидера КНДР с пусками ракет 14:07
110 тысяч жителей Орла остались без воды 14:03
В Кремле оценили работу Бабича 14:00
На Украине в реку упал грузовик с туристами-сплавщиками 13:59
Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100 13:54
Ограничения в работе Шереметьево будут действовать до вечера 13:53
Участник Казанского марафона умер во время забега 13:47
В Ростовской области сгорел цех по переработке пера и пуха 13:45
В Иране оценили вероятность военного столкновения с США в Персидском заливе 13:43
В Мурманске появился стихийный мемориал в память о погибших в Шереметьево 13:43
СМИ: Джонни Деппа могут выгнать из "Фантастических тварей" 13:40
ЦИК Казахстана завершила регистрацию кандидатов в президенты 13:38
В Саранске пьяный хулиган залез на памятник летчикам-фронтовикам 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 13:43
Рубрика: В мире

В Иране оценили вероятность военного столкновения с США в Персидском заливе

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Тегеране считают, что вероятность военного нападения США на позиции Ирана в Персидском заливе равна нолю. Об этом заявил влиятельный член парламентской комиссии по внешней политики и безопасности ИРИ Аллаэддин Боруджерди.

Иран обойдет санкции США, торгуя нефтью на "сером рынке"

"Мы считаем, что возможность военного удара со стороны США по Ирану равна нулю", - завил депутат в интервью телеканалу Al Alam.

При этом Боруджерди подчеркнул, что Иран обладает серьезной военной мощью, которая способна противостоять любой внешней агрессии.

"Сегодня Соединенные Штаты полностью осознают наши военные возможности. Мы выиграли восьмилетнюю войну с Ираком, в которой США и страны Запада всесторонне поддерживали Багдад. С тех пор наша страна намного продвинулась вперед, и мощь ее вооруженных сил многократно выросла", - отметил депутат.

По мнению Боруджерди, возникновение в регионе Персидского залива военного конфликта между Тегераном и Вашингтоном приведет к непредсказуемым последствиям.

Иран продолжит мирную ядерную программу вопреки ужесточению санкций США

"Мы думаем, что американцы не настолько безрассудны, чтобы начинать новую войну в регионе, который напрямую привязан к мировой экономике, экономике США и Европы. Война с Ираном - это игра с огнем, и если он разгорится, то однозначно не будет ограничен лишь Ираном", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон распространил заявление относительно Ирана. В документе указывается, что Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования. Подчеркивается, что Вашингтон намерен послать ясный и однозначный сигнал Тегерану, что на любые покушения на интересы Соединенных Штатов или их союзников "будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы".

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Минтранс не видит оснований для приостановки полетов Superjet-100
СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета
Минэкономразвития создаст реестр "звездных" гостиниц и пляжей
США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана