В Иране оценили вероятность военного столкновения с США в Персидском заливе

В Тегеране считают, что вероятность военного нападения США на позиции Ирана в Персидском заливе равна нолю. Об этом заявил влиятельный член парламентской комиссии по внешней политики и безопасности ИРИ Аллаэддин Боруджерди.

"Мы считаем, что возможность военного удара со стороны США по Ирану равна нулю", - завил депутат в интервью телеканалу Al Alam.

При этом Боруджерди подчеркнул, что Иран обладает серьезной военной мощью, которая способна противостоять любой внешней агрессии.

"Сегодня Соединенные Штаты полностью осознают наши военные возможности. Мы выиграли восьмилетнюю войну с Ираком, в которой США и страны Запада всесторонне поддерживали Багдад. С тех пор наша страна намного продвинулась вперед, и мощь ее вооруженных сил многократно выросла", - отметил депутат.

По мнению Боруджерди, возникновение в регионе Персидского залива военного конфликта между Тегераном и Вашингтоном приведет к непредсказуемым последствиям.

"Мы думаем, что американцы не настолько безрассудны, чтобы начинать новую войну в регионе, который напрямую привязан к мировой экономике, экономике США и Европы. Война с Ираном - это игра с огнем, и если он разгорится, то однозначно не будет ограничен лишь Ираном", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон распространил заявление относительно Ирана. В документе указывается, что Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования. Подчеркивается, что Вашингтон намерен послать ясный и однозначный сигнал Тегерану, что на любые покушения на интересы Соединенных Штатов или их союзников "будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы".