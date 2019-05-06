В Кремле назвали некорректной увязку визита лидера КНДР с пусками ракет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления госсекретаря США Майка Помпео по увязке ракетных пусков в КНДР с визитом во Владивосток северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Такая увязка абсолютно некорректна. Об этом можно говорить абсолютно однозначно", - сказал Песков.

Напомним, что в субботу КНДР осуществила пуски ракет малой дальности. Помпео заметил, что это произошло после визита Ким Чен Ына в Россию. "Он принял решение об этих действиях сразу после разговора с Владимиром Путиным", - сказал Помпео в интервью телеканалу CBS.