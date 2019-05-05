КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний

Северная Корея подтвердила состоявшиеся накануне ракетные запуски. Сообщается, что пуски были совершены для оценки и проверки эксплуатационных свойств, а также точности ударных характеристик некоторых вооружений.

Это был первый старт после прекращения КНДР своих ракетных испытаний в 2017 году. Пуск был осуществлен с площадки рядом с городом Вонсан на юго-восточном побережье КНДР в 9:06 по местному времени.

Глава КНДР Ким Чен Ын лично руководил учениями. Он определил очередь и метод нанесения огневого удара и отдал приказ "Огонь", передает ТАСС.

Пхеньян таким образом демонстрирует Вашингтону, что КНДР может вернуться к прежней политике, если США не откажутся от давления на Северную Корею и не пойдут на уступки по части двустороннего диалога.