В ЛНР начали прием заявок на российские паспорта

В Луганской народной республике начали прием заявлений и документов для получения российских паспортов. Как сообщил замглавы МВД ЛНР Михаил Параскеев, первый пункт, куда могут обратиться желающие получить российское гражданство, открылся в Луганске в Центральном аппарате управления миграционной службы министерства внутренних дел республики.

По его словам, в пункте работают две очереди, в одну выстраиваются, чтобы получить консультацию, во вторую - уже со всеми необходимыми документами. Территориальные подразделения миграционной службы в других городах ЛНР откроются 7 мая, первую неделю они будут работать в консультационном режиме, а с 13 мая начнут прием документов, отмечает Луганскинформцентр. Рассматривать заявления будут соответствующие органы в Ростовской области, там же начнут выдавать сами паспорта.

Напомним, Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Президент заявил, что у Москвы нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит все границы.