Volkswagen готов к приему заказов на абсолютно новую модель

Компания Volkswagen объявила дату начала приёма заказов на первый серийный электромобиль марки - хэтчбек I.D. Он будет конкурировать с Nissan Leaf, Kia Niro и Hyundai Kona Electric.

Прием заказов на новинку начнётся 8 мая 2019 года. Глава маркетингового отдела Volkswagen Юрген Стакман предположил, что первая партия, запланированная к производству, будет раскуплена до мировой премьеры новинки на автосалоне во Франкфурте в сентябре. Цена на первенца семейства I.D. не объявлена. Предполагается, что хэтчбек оценят менее чем в 30 000 евро.

По словам Кристиана Зенгера, руководителя направления E-Mobility, модель будет иметь несколько модификаций, которые различаются мощностью двигателя, вариантом привода и запасом хода. Базовую версию оснастят электродвигателем на задней оси и батареей, которая обеспечит пробег до 330 км (по циклу WLTP). Также будут модификации с колёсной формулой 4х4 и дальнобойностью до 550 км.

В мае в рамках начала приёма заказов на новый I.D. Volkswagen запустит кампанию, состоящую из нескольких коротких видеороликов, которые будут направлены "на борьбу с предрассудками в отношении цены, времени зарядки, запаса хода электромобилей".

Странами первой волны, в которых Volkswagen начнёт продажи новинки, станут наиболее развитые в отношении EV транспортных средств: Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Испания, Нидерланды и Дания. Очень странно, что в списке не оказалось Китая.

Юрген Стакман в беседе с Auto Express также рассказал о сроках появления других моделей I.D.: через год после выхода хэтча выйдет кроссовер I.D. Crozz размером с Tiguan, в 2021 году - его компактная версия в формате кросс-купе, а в 2022 году представят I.D. Buzz - идеологического наследника Volkswagen Type 2. Не исключено, что до 2023 года в линейке появится и электроседан, а вот после 2023-го компания займётся выводом на рынок компактных электрокаров со скромным запасом хода, а значит, более бюджетных.

Напомним, в середине апреля компания Volkswagen представила в Шанхае электрический кроссовер I.D. Roomzz, который по габаритам чуть компактнее Teramont. Серийная версия этого концепта может появиться в 2021 году.