Баскетболист Алексей Швед перешел рубеж в 2500 очков в Единой лиге

Стартовый матч серии, состоявшийся 5 мая, также принес победу "Химкам" - 82:59. Во вторник, 7 мая, хозяева выиграли еще более уверенно, достигнув гроссмейстерской разницы в 30 очков. Преимущество подопечных главного тренера Римаса Куртинайтиса росло с каждой выигранной четвертью. Особенно показателен результат, достигнутый баскетболистами, выходившими на площадку со скамейки запасных - 54:10 по набранным очкам в пользу химчан.

Самыми результативными у победителей стали уже двукратный обладатель приза лучшему бомбардира регулярного чемпионата Единой лиги Алексей Швед (19 очков) и Джордан Мики (18). В составе "Астаны" отличились сплошь американские легионеры - Стивен Холт (15), Кеннет Хортон (14), Джеффри Гросселл (13). Из интересных цифр итогового протокола матча отметим также все семь реализованных штрафных в исполнении Шведа.

По ходу встречи Алексей первым в десятилетней истории чемпионатов Единой лиги перешел рубеж в две с половиной тысячи набранных очков. Знаковое событие! В нынешнем сезоне воспитанник белгородского баскетбола пропустил из-за травмы мизинца много матчей и часто менялся с Виталием Фридзоном из краснодарского "Локомотива-Кубани" на первой строчке списка лучших бомбардиров Единой лиги, учитывающего суммарные показатели за все десять сезонов. Вполне вероятно, что ротации на вершине элитного списка снайперов теперь уже долго не будет - Швед уходит в отрыв.

"Химки" в этой четвертьфинальной серии до трех побед одного из соперников по схеме "2-2-1" ведут со счетом 2-0. Следующий (и, возможно, последний) матч противостояния состоится 10 мая в столице Казахстана Нур-Султане.

Прямая речь

Римас Куртинайтис, главный тренер БК "Химки":

- Рад тому, в каком стиле мы выиграли. Рад за ребят, ведь тренеру всегда приятно, когда парни бьются все сорок минут чистого времени, независимо от результата. Были хорошие отрезки, были так себе, особенно сначала. Но мы боролись. И все, кто выходил со скамейки на площадку, сыграли в полную силу. Доволен тем, как действует сейчас наша команда. Также хочу поблагодарить зрителей - здорово болели!

Справка "РГ"

Топ-5 лучших бомбардиров за всю историю Единой лиги

1. Алексей ШВЕД (нынешний клуб "Химки) - 2515 очков (за 137 игр);

2. Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань") - 2399 (250);

3. Нандо Де Коло (Франция; ЦСКА) - 2216 (137);

4. Семен Антонов (ЦСКА) - 2031 (225);

5. Кит Лэнгфорд (США; экс-"Химки", экс-УНИКС) - 1960 (107).