Беларусь готовится к майскому салюту Великой Победы

По фронтовым дорогам, пересекая всю страну, пройдет в Беларуси в год ее 75-летнего освобождения от фашизма триумфальный концерт "Поезд Победы", отправление которого намечено на 8 мая в столичном дворце Республики. Об этом информируют источники в Министерстве культуры РБ, подчеркивая, что лейтмотивом национальных торжеств 9 Мая в этом году станет объединяющая жителей 10-миллионной страны акция "Беларусь помнит".

Большой государственный праздник - День Победы - по традиции намерены отметить многочисленными концертами, митингами и салютами. Сотрудник отраслевого министерства уточнила, что в Синеокой запланировано более 80 республиканских, общегородских и районных мероприятий, сотни уютных торжеств пройдут во всех населенных пунктах РБ.

Кстати, буквально накануне праздничной даты в Минске прошла презентация вернисажа "Женское лицо Победы". Уникальная экспозиция фотоматериалов, собранная Союзом женщин РБ совместно с Музеем истории Великой Отечественной войны, посвящена фронтовичкам и труженицам тыла, чьи имена вписаны в историю Победы. Около 70 тысяч женщин принимали участие в партизанском движении и подпольной работе на оккупированной территории Беларуси, информирует БЕЛТА.

Совсем юные лица радисток и разведчиц, подрывников и медицинских сестер воскрешают в памяти посетителей героические будни непобежденного народа. На плечах матерей и сестер лежала не только хозяйственная деятельность в партизанских отрядах. Шесть женщин были комиссарами и два - начальниками штабов партизанских формирований. Почти шестьсот женщин-врачей и более двух тысяч представительниц среднего медицинского персонала действовали в тылу у врага. Девять участниц движения сопротивления удостоены высокого звания Героя Советского Союза, четверо из них - посмертно.

Утром 9 Мая на минской площади Победы пройдет традиционное возложение венков. К памятному монументу жители столицы придут с портретами своих близких и родных, принимавших участие в разгроме гитлеровского нацизма. А вечером в сердце города состоится грандиозный праздничный концерт и салют из тридцати залпов.

Большой областной праздник запланирован и в соседнем Жодино. По традиции он начнется возложением цветов к монументу в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой. По проспекту Мира пройдет пеший парад с участием кадетов областного кадетского училища, механизированной колонны вооружения, военной и специальной техники ВС, колонны спортивных клубов, трудовых коллективов и общественных объединений.

Праздничное шествие ветеранов Великой Отечественной войны, посвященное Дню Победы. Фото: Иван Руднев/ РИА Новости

В Бресте, как уже сообщал "СОЮЗ", жители и гости непокоренной цитадели колоннами направятся с утра в Брестскую крепость. К Вечному огню, к плитам мемориального комплекса, возложат цветы, а на площади Церемониалов состоится городской митинг.

Развлекательные программы, спортивные состязания, конкурсы и игры для отдыхающих запланированы на многочисленных площадках Витебска. Но эпицентром всех событий, конечно же, станет площадь Победы. Здесь состоятся возложение цветов к монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков региона. Весь день у "Трех штыков" горожан будут радовать праздничный концерт, духовой оркестр, здесь состоится и выставка военной техники. В сквере Хмельницкого откроется интерактивная площадка "Цветы Великой Победы".

Одним из ключевых событий Дня Победы в Гомеле станет открытие нового памятника: в обновленном сквере будет установлен самолет Су-24. Этот бомбардировщик спроектирован знаменитым авиаконструктором Павлом Сухим. Отец советской реактивной авиации родился в Витебской области, но еще в детстве переехал в Гомель, где учился в мужской гимназии.

На Кургане Славы развернутся торжественные мероприятия в Гродно. Зрителей ожидает военный парад с показательными выступлениями служащих Западного оперативного командования. Здесь же состоится акция "Звезды Победы". Настоящий солдатский привал появится в парке Жилибера - с полевыми кухнями и интерактивными площадками, тематическими фотозонами. Во время речного круиза с платформы баржи, которую возьмет на буксир теплоход, прозвучит концерт "Песни Победы над Неманом звучат".

А в Могилеве еще накануне Дня Победы в мемориальном комплексе "Лагерь смерти" запланировано перезахоронение останков красноармейца, найденных в черте города. В честь безымянного героя будет дан оружейный залп. А 9 Мая участники шествия пронесут полотнище Знамени Победы и портреты земляков-героев. Затем торжества продолжатся народными гуляньями в Печерском лесопарке, где традиционно можно будет отведать солдатской каши, попробовать силы в различных конкурсах, потанцевать под военные вальсы. А финальным аккордом празднования Дня Победы станет концерт у Ратуши, который завершится весенним салютом.