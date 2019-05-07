Эксперт прокомментировал сокращение новогодних каникул в 2020 году

В 2020 году россиян могут ждать 8 дней отдыха во время новогодних каникул. Возможный график переноса выходных дней в следующем году во вторник, 7 мая, обнародовал Минтруд.

В 2020 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 8 января; с 22 по 24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 и с 9 по 11 мая; с 12 по 14 июня; 4 ноября. Таким образом, новогодние каникулы могут продлиться всего 8 дней вместо 10, как было у россиян в нынешнем году.

"По моему мнению, необходимо прекратить постоянный перенос праздничных дней, - считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Для этого есть несколько аргументов. Во-первых, такой подход мешает нормальному планированию и ведению бизнеса. Во-вторых, искусственные "короткие" недели приводят фактически к остановке нормальной работы в этот период. Это потеря в производительности труда, проблема возникает с попаданием в поликлиники, музеи, иные бюджетные учреждения".