Новости

Видео: В Стамбуле начались "кастрюльные" протесты 01:00
Эстонцев возмутил залезший с гранатометом на памятник героям солдат НАТО 00:44
В столкновении трех автомобилей в Москве погиб один человек 06.05.2019
МАК скопировал информацию "черных ящиков" сгоревшего самолета в Шереметьево 06.05.2019
На месте взрыва в доме Железноводска найдено тело погибшего 06.05.2019
Приговор Кокорину и Мамаеву будет вынесен в среду 06.05.2019
Аэропорт "Шереметьево" перешел в штатный режим работы 06.05.2019
Украинский город остался без воды из-за долгов 06.05.2019
Минздрав: Состояние пострадавших в Шереметьево стабильно 06.05.2019
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево 06.05.2019
Российскую авиабазу в Сирии обстреляли дважды за день 06.05.2019
На Урале произошла авария на газопроводе 06.05.2019
В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов 06.05.2019
Опубликовано видео подъема обломков обгоревшего Superjet-100 в Шереметьево 06.05.2019
СМИ: США отзывают посла с Украины 06.05.2019
РЖД сообщила о возможности строительства в Турции широкой колеи 06.05.2019
Названы самые популярные праворульные машины в России 06.05.2019
С Бессмертным полком пройдет колонна памяти героев сопротивления в нацистских лагерях 06.05.2019
Следователи завершили работу на месте аварийной посадки в Шереметьево 06.05.2019
В Москву прибыли семьи восьмерых погибших в аэропорту Шереметьево 06.05.2019
Лавров: Россия отвечает за безопасность Северного морского пути 06.05.2019
Стал известен полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета 06.05.2019
Власти Севастополя окажут помощь матери погибшего в SSJ курсанта 06.05.2019
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек 06.05.2019
Лавров: На встрече с Помпео речь шла о реальной политике 06.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 00:44
Рубрика: В мире

Эстонцев возмутил залезший с гранатометом на памятник героям солдат НАТО

Неравнодушные жители эстонского города Силламяэ вызвали полицию к памятнику воинам, павшим в Великую Отечественную войну. Их возмутил поступок одного из участников учений НАТО «Весенний шторм-2019». Солдат одной из европейских армий в полном обмундировании и с гранатометом по неизвестной причине залез на монумент.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Эксперт: Эстония готовится к войне

Прибывший наряд полиции заставил военнослужащего изменить место дислокации. По словам депутата Силламяэского горсобрания Олега Култаева, чьи слова приводит агентство Sputnik, сотрудники правоохранительных органов пояснили гранатометчику, что он нарушает общественный порядок. Однако наказывать его не стали. Возможно, оценку действиям солдата даст его руководство.

Кстати, какую страну представлял хулиган, неизвестно, но по-русски он не говорил. Всего в учениях принимают участие военнослужащие из 17 государств.

В Риге оштрафовали военных США, которые помочились на памятник Свободы
В мире Европа Эстония Расширение НАТО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Российскую авиабазу в Сирии обстреляли дважды за день
Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки
Стал известен полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года