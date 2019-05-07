Эстонцев возмутил залезший с гранатометом на памятник героям солдат НАТО

Неравнодушные жители эстонского города Силламяэ вызвали полицию к памятнику воинам, павшим в Великую Отечественную войну. Их возмутил поступок одного из участников учений НАТО «Весенний шторм-2019». Солдат одной из европейских армий в полном обмундировании и с гранатометом по неизвестной причине залез на монумент.

Прибывший наряд полиции заставил военнослужащего изменить место дислокации. По словам депутата Силламяэского горсобрания Олега Култаева, чьи слова приводит агентство Sputnik, сотрудники правоохранительных органов пояснили гранатометчику, что он нарушает общественный порядок. Однако наказывать его не стали. Возможно, оценку действиям солдата даст его руководство.

Кстати, какую страну представлял хулиган, неизвестно, но по-русски он не говорил. Всего в учениях принимают участие военнослужащие из 17 государств.