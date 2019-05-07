Принят Государственной Думой 16 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2866; 2014, N 26, ст. 3377; N 45, ст. 6145; 2015, N 24, ст. 3368; 2016, N 22, ст. 3097; N 27, ст. 4183, 4199, 4294, 4306; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 1, ст. 17, 37, 39; N 11, ст. 1578; N 18, ст. 2561; N 32, ст. 5124) следующие изменения:

1) наименование после слов "2017 года" дополнить словами ", чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года";

2) статью 1 дополнить словами ", чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года";

3) в статье 2:

а) пункт 3 после слов "членом FIFA" дополнить словами "и (или) членом UEFA";

б) дополнить пунктом 121 следующего содержания:

"121) мероприятия по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее - мероприятия UEFA Евро 2020) - матчи UEFA Евро 2020, проводимые в городе федерального значения Санкт-Петербурге, любая деятельность в рамках подготовки и проведения в Российской Федерации UEFA Евро 2020, осуществляемая как в городе федерального значения Санкт-Петербурге, так и за его пределами, организованная или одобренная UEFA, дочерней организацией UEFA, Российским футбольным союзом или локальной организационной структурой;";

в) пункт 20 после слов "в мероприятиях" дополнить словами "либо заключившие с UEFA, Российским футбольным союзом или локальной организационной структурой гражданско-правовые договоры об участии в мероприятиях UEFA Евро 2020";

г) пункт 28 после слов "Кубка конфедераций FIFA 2017 года" дополнить словами ", матчей UEFA Евро 2020";

д) дополнить пунктами 37 - 55 следующего содержания:

"37) UEFA (Union of European Football Associations) - Союз европейских футбольных ассоциаций, который является конфедерацией FIFA и европейским спортивным органом управления, обеспечивающим координацию футбола как вида спорта, созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны регистрации;

38) чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года (далее - UEFA Евро 2020) - спортивное соревнование среди спортивных сборных команд, представляющих членов UEFA, организатором которого выступает UEFA;

39) период подготовки UEFA Евро 2020 - период с 1 июня 2019 года до даты начала отсчета месяца до даты проведения первого матча UEFA Евро 2020;

40) период проведения UEFA Евро 2020 - период с даты окончания периода подготовки UEFA Евро 2020 до 31 декабря 2020 года;

41) локальная организационная структура - юридическое лицо, которое создано в форме автономной некоммерческой организации, учредителями которого выступают Правительство Российской Федерации и Российский футбольный союз и которому Российский футбольный союз по согласованию с UEFA поручает осуществлять подготовку и проведение мероприятий UEFA Евро 2020;

42) заявка на право проведения UEFA Евро 2020 - документ, который предоставлен Российским футбольным союзом в адрес UEFA, на основе которого принималось решение о проведении матчей UEFA Евро 2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге, содержит описание основных аспектов, связанных с подготовкой и проведением UEFA Евро 2020, и включает в себя обязательные для выполнения правительственные гарантии Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением UEFA Евро 2020;

43) место проведения мероприятий UEFA Евро 2020 - здание, строение, сооружение или участок местности, в пределах которых проводятся мероприятия UEFA Евро 2020;

44) символика UEFA Евро 2020:

а) официальные наименования UEFA, а также перевод таких наименований на русский язык или иностранный язык;

б) официальные наименования UEFA Евро 2020 (чемпионат Европы по футболу UEFA 2020, Кубок Европы по футболу UEFA 2020, UEFA Евро 2020), перевод указанных официальных наименований на иностранный язык, сокращения, производные от указанных официальных наименований (например, "ЧЕ-2020");

в) наименование государства или города, принимающих матчи UEFA Евро 2020, употребляемое с годом его проведения (например, "Россия-2020", "Санкт-Петербург-2020");

г) официальный логотип, талисман, наименование талисмана, слоган и иные обозначения, которые созданы UEFA в связи с проведением UEFA Евро 2020 и в отношении которых UEFA обладает исключительными правами;

45) фан-зона - здание, строение, сооружение или участок местности, предназначенные для массового сбора групп поддержки участников UEFA Евро 2020 в целях коллективного просмотра матчей UEFA Евро 2020, определяемые в этом качестве локальной организационной структурой по согласованию с органами местного самоуправления;

46) коммерческий партнер UEFA - физическое лицо или юридическое лицо, которым UEFA на основании договора предоставил определенные имущественные права в связи с подготовкой и проведением мероприятий UEFA Евро 2020 и (или) иные привилегии;

47) зритель UEFA Евро 2020 - лицо, имеющее входной билет на матч UEFA Евро 2020 или документ, дающий право на получение такого входного билета, форма которых утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта;

48) маршрут UEFA Евро 2020 - путь следования транспортного средства, обеспечивающего бесплатный проезд зрителей UEFA Евро 2020, участников UEFA Евро 2020, волонтеров и аккредитованных представителей средств массовой информации в период предоставления права на бесплатный проезд, который определяется в соответствии с положениями настоящего Федерального закона;

49) иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в мероприятиях UEFA Евро 2020, - иностранные граждане и лица без гражданства, включенные в списки UEFA и заключившие с UEFA, дочерней организацией UEFA, вещателем UEFA, поставщиком товаров, работ, услуг UEFA, коммерческим партнером UEFA, национальной футбольной ассоциацией, включая Российский футбольный союз, локальной организационной структурой трудовые или гражданско-правовые договоры об участии в мероприятиях UEFA Евро 2020;

50) участники UEFA Евро 2020 - спортсмены, тренеры, руководители и члены спортивных делегаций спортивных сборных команд, принимающих участие в матчах UEFA Евро 2020, а также спортивные судьи и иные официальные лица, уполномоченные UEFA осуществлять контроль за проведением отдельных матчей UEFA Евро 2020;

51) Программа подготовки к проведению в Российской Федерации UEFA Евро 2020 - документ, утвержденный Правительством Российской Федерации, предусматривающий перечень объектов инфраструктуры и мероприятий, осуществление которых полностью или частично финансируется за счет средств бюджета Российской Федерации и (или) бюджета города федерального значения Санкт-Петербурга (включая мероприятия в области устойчивого развития, мероприятия по продвижению UEFA Евро 2020, мероприятия по организации фан-зон, мероприятия по транспортному обеспечению мероприятий UEFA Евро 2020);

52) дочерняя организация UEFA - юридическое лицо, которое зарегистрировано за пределами Российской Федерации, участвует в мероприятиях UEFA Евро 2020, доля UEFA в уставном капитале которого составляет пятьдесят и более процентов или в высшем органе управления которого UEFA имеет не менее чем половину голосов;

53) вещатель UEFA - юридическое лицо, уполномоченное UEFA или иным действующим на основании соглашения с ним лицом на освещение мероприятий UEFA Евро 2020 посредством трансляции изображения и (или) звука любыми способами и (или) с помощью любых технологий;

54) поставщик товаров, работ, услуг UEFA - юридическое лицо, уполномоченное на основании договора с UEFA, дочерней организацией UEFA или иным уполномоченным UEFA лицом поставлять товары, выполнять работы, оказывать услуги в связи с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020;

55) лица, включенные в списки UEFA, - физические лица, которые указаны UEFA, дочерней организацией UEFA, вещателем UEFA, поставщиком товаров, работ, услуг UEFA, коммерческим партнером UEFA, национальной футбольной ассоциацией, включая Российский футбольный союз, локальной организационной структурой и которые принимают участие в мероприятиях UEFA Евро 2020 и включены в списки UEFA, направляемые локальной организационной структурой в уполномоченные органы в целях применения настоящего Федерального закона.";

4) наименование главы 2 дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

5) дополнить статьей 31 следующего содержания:

"Статья 31. Субъекты организации, осуществления мероприятий UEFA Евро 2020

1. UEFA выступает организатором UEFA Евро 2020 и осуществляет свои полномочия по подготовке и проведению UEFA Евро 2020 в соответствии со своими регламентирующими документами, а также соглашениями о проведении мероприятий UEFA Евро 2020, заключенными UEFA с Российским футбольным союзом, городом федерального значения Санкт-Петербургом, администрацией стадиона, принимающей матчи UEFA Евро 2020, и с иными органами и организациями.

2. Российский футбольный союз на основании соглашения, заключенного с UEFA, является организатором матчей UEFA Евро 2020 и иных мероприятий UEFA Евро 2020 на территории Российской Федерации, осуществляет подготовку и проведение на территории Российской Федерации мероприятий UEFA Евро 2020 и реализует свои полномочия в соответствии с указанным соглашением и регламентирующими документами UEFA. По согласованию с UEFA Российский футбольный союз уполномочивает локальную организационную структуру осуществлять подготовку и проведение мероприятий UEFA Евро 2020.

3. Коллегиальным высшим органом управления локальной организационной структуры является наблюдательный совет, формируемый в соответствии с уставом этой организации. Члены наблюдательного совета локальной организационной структуры вправе совмещать свое членство в указанном органе с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности государственной службы или должности муниципальной службы. Единоличным исполнительным органом локальной организационной структуры является генеральный директор, который назначается учредителями этой организации в порядке, установленном ее уставом.

4. Решение о ликвидации локальной организационной структуры принимается не позднее чем через три года с даты проведения последнего матча UEFA Евро 2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге. При ликвидации локальной организационной структуры ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается Российскому футбольному союзу на развитие футбола, а в случае, если это не представляется возможным, обращается в доход Российской Федерации.

5. К основным полномочиям локальной организационной структуры в области подготовки и проведения мероприятий UEFA Евро 2020 относятся:

1) осуществление мероприятий UEFA Евро 2020 в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, регламентирующими документами UEFA, соглашениями, заключенными с UEFA, и заявкой на право проведения UEFA Евро 2020;

2) осуществление взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, UEFA и иными организациями в целях осуществления мероприятий UEFA Евро 2020;

3) планирование, финансовое обеспечение мероприятий UEFA Евро 2020, осуществление контроля за использованием средств на их финансовое обеспечение, предоставление UEFA отчетности о ходе финансового обеспечения мероприятий UEFA Евро 2020;

4) информирование UEFA о ходе подготовки и проведения мероприятий UEFA Евро 2020;

5) защита принадлежащих UEFA прав на использование символики UEFA Евро 2020 на территории Российской Федерации;

6) содействие в осуществлении деятельности в сфере образования, культуры и рекламы, непосредственно связанной с проведением мероприятий UEFA Евро 2020;

7) направление в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации уведомлений о выявленных Российским футбольным союзом в процессе подготовки и проведения UEFA Евро 2020 нарушениях правительственных гарантий, регламентирующих документов UEFA, а также соглашений, заключенных UEFA с городом федерального значения Санкт-Петербургом, администрацией стадиона, принимающей матчи UEFA Евро 2020, и с иными органами и организациями по форме и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

8) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, а также в принятии решений по вопросам осуществления мероприятий UEFA Евро 2020;

9) формирование, опубликование и направление в уполномоченные органы и организации в целях применения настоящего Федерального закона в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, перечня мероприятий UEFA Евро 2020, перечня организаций, принимающих участие в их подготовке и проведении (в том числе дочерних организаций UEFA, вещателей UEFA, поставщиков товаров, работ, услуг UEFA, коммерческих партнеров UEFA), а также списков UEFA, включающих иностранных граждан и лиц без гражданства, принимающих участие в мероприятиях UEFA Евро 2020;

10) получение у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций информации, связанной с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020, за исключением сведений, составляющих государственную тайну и включенных в перечень сведений, составляющих государственную тайну;

11) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом, регламентирующими документами UEFA, заключенными с UEFA и (или) Российским футбольным союзом соглашениями, заявкой на право проведения UEFA Евро 2020 и своим уставом.

6. Правительство Российской Федерации определяет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию деятельности и обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по вопросам подготовки и проведения мероприятий UEFA Евро 2020, включая вопросы реализации Программы подготовки к проведению в Российской Федерации UEFA Евро 2020, утверждаемой Правительством Российской Федерации";

6) наименование главы 3 дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

7) в статье 7:

а) наименование дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В период подготовки UEFA Евро 2020 и период проведения UEFA Евро 2020 получение виз для въезда в Российскую Федерацию, въезд в Российскую Федерацию, выезд из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020 регулируются законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.";

в) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Для въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, принимающих участие в мероприятиях, иностранных граждан и лиц без гражданства - участников спортивных соревнований, иностранных граждан и лиц без гражданства, принимающих участие в мероприятиях UEFA Евро 2020, а также иностранных граждан и лиц без гражданства - участников UEFA Евро 2020 оформление виз осуществляется дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации по решениям, принятым федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, на основании ходатайства Российского футбольного союза или локальной организационной структуры в течение не более трех рабочих дней с даты подачи документов для оформления виз без взимания консульского сбора или иной связанной с выдачей виз платы при условии, что указанные лица включены в списки FIFA или списки UEFA в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом иностранным гражданам и лицам без гражданства - участникам спортивных соревнований и иностранным гражданам и лицам без гражданства - участникам UEFA Евро 2020 выдаются многократные обыкновенные гуманитарные визы, а иностранным гражданам и лицам без гражданства, принимающим участие в мероприятиях, иностранным гражданам и лицам без гражданства, принимающим участие в мероприятиях UEFA Евро 2020 и не являющимся участниками спортивных соревнований или UEFA Евро 2020, выдаются многократные обыкновенные деловые визы или многократные обыкновенные рабочие визы на срок до одного года с возможным последующим продлением многократных обыкновенных рабочих виз территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, путем выдачи многократной визы на срок до одного года для каждой последующей визы на основании ходатайства Российского футбольного союза или локальной организационной структуры.";

г) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие гражданско-правовые договоры об участии в мероприятиях UEFA Евро 2020 и прибывающие в Российскую Федерацию по 31 декабря 2020 года включительно в качестве волонтеров, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании обыкновенных гуманитарных виз, выданных дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации по решениям, принятым федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, на основании ходатайств Российского футбольного союза или локальной организационной структуры. Обыкновенные гуманитарные визы могут быть однократными или двукратными, выдаваться на срок до трех месяцев либо могут быть многократными и выдаваться на срок до одного года. Продолжительность непрерывного пребывания волонтера на территории Российской Федерации на основании многократной гуманитарной визы, выданной на срок до одного года, не может превышать сто восемьдесят дней.";

д) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. В течение периода, начинающегося за четырнадцать дней до даты проведения первого матча UEFA Евро 2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге и заканчивающегося в день проведения последнего матча UEFA Евро 2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге, въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в качестве зрителей UEFA Евро 2020, осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, получаемой иностранными гражданами и лицами без гражданства при наличии входного билета на матч или документа, дающего право на получение входного билета на матч. В течение периода, начинающегося за четырнадцать дней до даты проведения первого матча UEFA Евро 2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге и заканчивающегося через десять дней после даты проведения последнего матча UEFA Евро 2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге, выезд из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в качестве зрителей UEFA Евро 2020, осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

8) наименование главы 4 дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

9) в статье 9:

а) наименование дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. В период проведения UEFA Евро 2020 получение разрешений на работу или патентов для участников UEFA Евро 2020 не требуется.";

в) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. В связи с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020 Правительство Российской Федерации устанавливает ускоренный и упрощенный порядок выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, приглашений на въезд в Российскую Федерацию, разрешений на работу и патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к трудовой деятельности на основании трудовых договоров, а также к деятельности на основании гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг с UEFA, дочерними организациями UEFA, вещателями UEFA, поставщиками товаров, работ, услуг UEFA, коммерческими партнерами UEFA, Российским футбольным союзом, локальной организационной структурой. При этом выдача указанных разрешений на привлечение и использование иностранных работников, приглашений на въезд в Российскую Федерацию, разрешений на работу и патентов осуществляется без взимания государственной пошлины или иной связанной с выдачей таких документов платы.";

10) в статье 10:

а) наименование дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в мероприятиях UEFA Евро 2020 в качестве волонтеров, в соответствии с настоящим Федеральным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на территории Российской Федерации без получения разрешений на работу.";

в) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. В период осуществления мероприятий UEFA Евро 2020 получение UEFA, дочерними организациями UEFA, Российским футбольным союзом, локальной организационной структурой разрешений на привлечение и использование иностранных работников в качестве волонтеров не требуется, а также не требуется направление UEFA, дочерними организациями UEFA, Российским футбольным союзом, локальной организационной структурой уведомлений о привлечении иностранных работников в качестве волонтеров в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и орган исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, в случае заключения указанными организациями с иностранными гражданами и лицами без гражданства, принимающими участие в мероприятиях UEFA Евро 2020 в качестве волонтеров, соответствующих гражданско-правовых договоров.";

г) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. В период по 31 декабря 2020 года включительно для UEFA, дочерних организаций UEFA, Российского футбольного союза, локальной организационной структуры уведомление территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, государственной службы занятости населения и налоговых органов по месту нахождения указанных организаций о привлечении иностранных граждан и лиц без гражданства, принимающих участие в мероприятиях или мероприятиях UEFA Евро 2020 в качестве волонтеров, об их прибытии к месту работы и о расторжении с ними гражданско-правовых договоров не требуется.";

11) наименование главы 5 дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

12) в статье 12:

а) наименование дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

б) в части 2 слова "в период подготовки спортивного соревнования и период его проведения" заменить словами "в периоды подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года";

в) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Для доступа зрителей на территорию соответствующего стадиона в дни проведения матчей UEFA Евро 2020 используется персонифицированная карта зрителя на бумажном носителе, порядок использования и особенности применения которой для указанной цели утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.";

13) в статье 13:

а) наименование дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

б) в части 1:

абзац первый после слов "спортивного соревнования" дополнить словами "и в период проведения UEFA Евро 2020";

в пункте 2 слова "и проживание граждан" исключить;

пункт 7 дополнить словами "и проведением UEFA Евро 2020";

в) часть 2 после слов "спортивного соревнования" дополнить словами "и на период проведения UEFA Евро 2020";

14) в статье 131:

а) наименование дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Организация оказания медицинской помощи участникам UEFA Евро 2020, иным лицам, участвующим в UEFA Евро 2020, зрителям UEFA Евро 2020 в период проведения UEFA Евро 2020 осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, с учетом требований UEFA к мероприятиям UEFA Евро 2020.";

15) наименование главы 6 дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

16) в статье 14:

а) наименование дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

б) часть 1 после слов "проведения спортивного соревнования" дополнить словами ", а также в период подготовки UEFA Евро 2020 и период проведения UEFA Евро 2020";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. В период подготовки UEFA Евро 2020 и период проведения UEFA Евро 2020 ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются лицами, включенными в списки UEFA, без ограничений при соблюдении требований права Евразийского экономического союза.";

г) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. В период подготовки UEFA Евро 2020 и период проведения UEFA Евро 2020 в Российской Федерации не применяются предусмотренные законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле требования к репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации Российским футбольным союзом, локальной организационной структурой, если указанные лица являются резидентами (при условии их включения в списки организаций, в отношении которых требования к репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации не применяются). Порядок формирования и опубликования таких списков утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.";

17) наименование главы 7 дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

18) в статье 15:

а) наименование дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

б) дополнить частями 11 - 13 следующего содержания:

"11. Зрителям UEFA Евро 2020, участникам UEFA Евро 2020, волонтерам и аккредитованным представителям средств массовой информации в пределах города федерального значения Санкт-Петербурга и Ленинградской области предоставляется бесплатный проезд автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам UEFA, метрополитеном с 0 часов дня проведения матча UEFA Евро 2020 до 23 часов 59 минут следующего дня на основании порядка предоставления права на бесплатный проезд, установленного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) органом местного самоуправления в соответствии с их полномочиями по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, и локальной организационной структурой.

12. В связи с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020 маршруты UEFA Евро 2020 автомобильного транспорта (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городского наземного электрического транспорта, железнодорожного транспорта в пригородном сообщении определяются уполномоченным органом исполнительной власти города федерального значения Санкт-Петербурга и (или) органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями по согласованию с UEFA, а также с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, и локальной организационной структурой.

13. В связи с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020 компенсация недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам UEFA Евро 2020 автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и метрополитеном, осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в порядке, установленном органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их полномочиями.";

19) наименование главы 8 дополнить словами ", и имущественных прав UEFA, связанных с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020";

20) в статье 17:

а) наименование дополнить словами ", и имущественные права UEFA, связанные с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020";

б) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "UEFA принадлежат имущественные права, связанные с UEFA Евро 2020, включая права на использование символики UEFA Евро 2020, права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в местах проведения мероприятий UEFA Евро 2020, права на определение производителей спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, используемых при проведении мероприятий UEFA Евро 2020, права на освещение мероприятий UEFA Евро 2020 посредством трансляции изображения и (или) звука (в том числе публичных трансляций) любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий UEFA Евро 2020, права на реализацию входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020, права на определение коммерческих партнеров UEFA.";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. FIFA и UEFA вправе использовать свои имущественные права, указанные в части 1 настоящей статьи, в любой форме и любым способом. Использование указанных имущественных прав третьими лицами допускается при условии заключения соответствующего договора с FIFA или с организациями, уполномоченными FIFA, с UEFA или с организациями, уполномоченными UEFA. Использование третьими лицами символики спортивных соревнований и символики UEFA Евро 2020 осуществляется в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона.";

г) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности устанавливает на период подготовки UEFA Евро 2020 и на период проведения UEFA Евро 2020 особенности регистрации товарных знаков UEFA, признания товарных знаков UEFA общеизвестными в Российской Федерации, регистрации предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, относящихся к символике UEFA Евро 2020, включая сокращенный срок рассмотрения обращений в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.";

21) в статье 18:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Особенности размещения, распространения рекламы и осуществления торговой деятельности в период осуществления мероприятий и мероприятий UEFA Евро 2020";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В дни проведения матчей UEFA Евро 2020 и предшествующий им день размещение, распространение рекламы в местах проведения мероприятий UEFA Евро 2020 и на расстоянии ближе чем две тысячи метров от внешних границ мест проведения матчей UEFA Евро 2020, а также в воздушном пространстве над такими местами допускаются только при условии заключения соответствующего договора с UEFA или уполномоченным лицом UEFA либо получения от UEFA или уполномоченного лица UEFA письменного согласия на осуществление указанной деятельности.";

в) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В дни проведения матчей UEFA Евро 2020 и предшествующий им день торговая деятельность на территориях стадионов и в других местах проведения мероприятий UEFA Евро 2020, а также в радиусе двух километров вокруг стадионов может осуществляться только при условии получения официального письменного согласия UEFA или уполномоченного лица UEFA на осуществление указанной деятельности.";

г) дополнить частями 8 - 10 следующего содержания:

"8. В период проведения UEFA Евро 2020 на основании договора, заключенного с UEFA или уполномоченным лицом UEFA, в местах проведения мероприятий UEFA Евро 2020 и во время трансляции матчей UEFA Евро 2020 в прямом эфире или в записи допускаются размещение, распространение рекламы средств индивидуализации производителей пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, а также рекламы средств индивидуализации производимых ими товаров в виде словесных обозначений, содержащих исключительно наименование производимой ими продукции или наименование производителя (юридического лица), если указанные производители являются коммерческими партнерами UEFA.

9. В период проведения UEFA Евро 2020 на основании договора, заключенного с UEFA или уполномоченным лицом UEFA, в местах проведения мероприятий UEFA Евро 2020 допускается размещение рекламы средств индивидуализации производителей вина, а также рекламы средств индивидуализации производимых ими товаров в виде словесных обозначений, содержащих исключительно наименование производимой ими продукции или наименование производителя (юридического лица), если указанные производители являются коммерческими партнерами UEFA.

10. В период проведения UEFA Евро 2020 на основании договора, заключенного с UEFA или уполномоченным лицом UEFA, в местах проведения мероприятий UEFA Евро 2020 и во время трансляции матчей UEFA Евро 2020 в прямом эфире или в записи допускается размещение рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и (или) средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах, если такие организаторы являются коммерческими партнерами UEFA. Размещение рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых иностранными организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и (или) средств индивидуализации иностранных организаторов азартных игр в букмекерских конторах, являющихся коммерческими партнерами UEFA, допускается при наличии права на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в соответствии с законодательством государства места нахождения таких организаторов. Размещение рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых иностранными организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и (или) средств индивидуализации иностранных организаторов азартных игр в букмекерских конторах, являющихся коммерческими партнерами UEFA, допускается с соблюдением требований, установленных частями 1 и 5 статьи 27 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", независимо от наличия у таких организаторов лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".";

22) в статье 19:

а) наименование дополнить словами ", символики UEFA Евро 2020";

б) часть 1 дополнить предложениями следующего содержания: "В связи с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020 использование символики UEFA Евро 2020 и обозначений, сходных до степени смешения с символикой UEFA Евро 2020, включая обозначения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, производимых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе в фирменных наименованиях, коммерческих обозначениях, товарных знаках, знаках обслуживания, в составе доменных имен и иным способом, если такое использование создает представление о принадлежности указанных лиц, использующих символику UEFA Евро 2020 и обозначения, сходные с ней до степени смешения, либо производимых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг к UEFA, мероприятиям UEFA Евро 2020, Российскому футбольному союзу, локальной организационной структуре или об одобрении какой-либо деятельности со стороны UEFA, Российского футбольного союза, локальной организационной структуры, допускается только при условии наличия соглашения с UEFA, оформленного в письменной форме и подлежащего в установленных федеральными законами случаях государственной регистрации. Использование символики UEFA Евро 2020, которая является объектом интеллектуальной собственности и на которую UEFA обладает исключительными правами, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.";

в) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Лица, использующие символику UEFA Евро 2020 в связи с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020, по требованию UEFA должны немедленно прекратить использование такой символики.";

23) в статье 20:

а) наименование дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. При осуществлении мероприятий UEFA Евро 2020 признаются недобросовестной конкуренцией и влекут за собой наступление последствий, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации:

1) продажа, обмен или иное введение в оборот товаров либо выполнение работ, оказание услуг, если при этом незаконно использовались символика UEFA Евро 2020 и обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с символикой UEFA Евро 2020, либо измененная символика UEFA Евро 2020;

2) осуществление любых видов маркетинга (в том числе деятельности по реализации и (или) продвижению товаров, работ, услуг), призванных сформировать у потребителя представление об UEFA и (или) мероприятиях UEFA Евро 2020 посредством использования символики UEFA Евро 2020 и иным образом (без разрешения UEFA);

3) введение в заблуждение, в том числе посредством создания ложного представления о причастности производителя товара и (или) рекламодателя к UEFA или мероприятиям UEFA Евро 2020 в качестве спонсора, партнера, помощника, соорганизатора, агента, лицензиата, официального поставщика товаров, работ, услуг либо в любом ином качестве;

4) введение в заблуждение, в том числе посредством создания ложного представления об одобрении, о рекомендации, сертификации UEFA, Российским футбольным союзом и (или) локальной организационной структурой товаров, работ, услуг, а также о связи таких товаров, работ, услуг с UEFA или мероприятиями UEFA Евро 2020;

5) подготовка и (или) проведение в коммерческих целях массовых мероприятий, создающих ложное представление о них как о мероприятиях UEFA Евро 2020, а также финансовое обеспечение, в том числе спонсорская помощь, таких массовых мероприятий без официального письменного разрешения UEFA;

6) использование без официального письменного разрешения UEFA мероприятий UEFA Евро 2020 для организации или осуществления рекламной или маркетинговой деятельности, получения спонсорской помощи, в том числе если такая деятельность направлена на целевую аудиторию, включая владельцев входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020 либо документов, дающих право на получение входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020;

7) использование входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020 либо документов, дающих право на получение входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020, в рекламных целях и для проведения розыгрышей, конкурсов, игр, пари, рекламных акций, а также включение стоимости входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020 либо документов, дающих право на получение входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020, в перечни услуг по туристическому обслуживанию, гостиничных услуг или других услуг без официального письменного разрешения UEFA.";

в) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "Действия лиц и организаций, связанные с надлежащим исполнением соглашений, заключенных с UEFA, не признаются недобросовестной конкуренцией и не влекут за собой наступление последствий, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации.";

г) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Положения частей 11 и 2 настоящей статьи в части осуществления мероприятий UEFA Евро 2020 действуют до 31 декабря 2020 года включительно.";

24) в статье 21:

а) наименование дополнить словами ", а также реализация входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020, требования к лицам, имеющим входные билеты";

б) дополнить частями 4 - 6 следующего содержания:

"4. UEFA вправе устанавливать обязательные для применения правила реализации и использования входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020.

5. Лицам, имеющим входные билеты на мероприятия UEFA Евро 2020, без получения письменного согласия UEFA запрещается:

1) осуществлять рекламную и иную деятельность, направленную на извлечение прибыли, в местах проведения мероприятий UEFA Евро 2020;

2) использовать в местах проведения мероприятий UEFA Евро 2020 средства наглядной агитации, содержащие лозунги или призывы политического или религиозного характера;

3) реализовывать входные билеты на мероприятия UEFA Евро 2020 любым третьим лицам, а также предлагать реализацию таких входных билетов, выставлять их для реализации в публично доступном месте, рекламировать реализацию входных билетов, создавать и использовать электронные средства реализации входных билетов, передавать входные билеты или предлагать их передачу третьим лицам в нарушение правил реализации и использования входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020, указанных в части 4 настоящей статьи;

4) иным образом нарушать обязательные для соблюдения правила реализации и использования входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020.

6. UEFA или уполномоченные им лица (контролеры-распорядители) вправе осуществлять контроль за доступом зрителей в места проведения мероприятий UEFA Евро 2020, проводить идентификацию зрителей при проходе в места проведения мероприятий UEFA Евро 2020 при помощи паспорта или иного действительного документа, удостоверяющего личность, осуществлять совместно с сотрудниками территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей при проходе в места проведения мероприятий UEFA Евро 2020 с применением в случае необходимости технических средств, а также не допускать в места проведения мероприятий UEFA Евро 2020 зрителей, отказавшихся подвергнуться указанному личному досмотру или нарушающих установленные правила поведения зрителей при посещении мероприятий UEFA Евро 2020.";

25) в статье 22:

а) наименование дополнить словами ", а также коммерческими партнерами UEFA и поставщиками товаров, работ, услуг UEFA для мероприятий UEFA Евро 2020";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. В дни проведения матчей UEFA Евро 2020 в местах, расположенных в пределах стадионов, допускаются розничная продажа и потребление алкогольной продукции, реализуемой коммерческими партнерами UEFA, поставщиками товаров, работ, услуг UEFA.";

26) наименование главы 9 дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

27) в статье 23:

а) наименование дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Особенности регулирования использования радиочастотного спектра в период подготовки UEFA Евро 2020 и в период проведения UEFA Евро 2020 устанавливаются Правительством Российской Федерации и предусматривают приоритетный и безвозмездный порядок присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов органами организациям, участвующим в подготовке и проведении мероприятий UEFA Евро 2020, порядок приостановления разрешений на использование радиочастотного спектра для радиоэлектронных средств гражданского назначения.";

28) в статье 231:

а) наименование дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. UEFA, дочерние организации UEFA, Российский футбольный союз, локальная организационная структура и уполномоченные UEFA организации, участвующие в подготовке и проведении мероприятий UEFA Евро 2020 и включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, вправе осуществлять без использования баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации в случае, если сбор персональных данных граждан Российской Федерации был осуществлен в целях обеспечения их деятельности в качестве волонтеров, либо в целях осуществления деятельности по реализации входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020 или документов, дающих право на получение входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020, либо в целях осуществления деятельности по аккредитации лиц, принимающих участие в мероприятиях UEFA Евро 2020.";

29) статьи 30 - 35 признать утратившими силу;

30) статью 36:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В период проведения UEFA Евро 2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания допускается при наличии свидетельства о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения, в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".";

б) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. В период проведения UEFA Евро 2020 Правительство Российской Федерации вправе осуществлять государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в городе федерального значения Санкт-Петербурге. При установлении стоимости гостиничного обслуживания на период проведения UEFA Евро 2020 учитываются положения правительственных гарантий, предоставленных Правительством Российской Федерации в адрес UEFA.".

Статья 2

Внести в статью 28 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2018, N 1, ст. 17) следующие изменения:

1) в наименовании слова "и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" заменить словами ", Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года";

2) после слов "2017 года" дополнить словами ", чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года".

Статья 3

Статью 2514 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2013, N 23, ст. 2866) после слов "2017 года" дополнить словами ", чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года".

Статья 4

Пункт 49 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; 2010, N 21, ст. 2524; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; 2012, N 53, ст. 7645; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036, 4037, 4081; N 52, ст. 6955; 2014, N 19, ст. 2311, 2332; N 48, ст. 6638; N 49, ст. 6918; 2015, N 1, ст. 72; N 21, ст. 2984; N 27, ст. 3951, 3990; N 29, ст. 4339; N 48, ст. 6709; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 82; N 53, ст. 8454) после слов "2017 года" дополнить словами ", чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года".

Статья 5

Статью 106 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; 2013, N 23, ст. 2866) после слов "2017 года" дополнить словами ", чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года".

Статья 6

Часть 6 статьи 40 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2007, N 49, ст. 6071; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 15, ст. 2029; 2013, N 23, ст. 2866; 2015, N 1, ст. 38; 2017, N 31, ст. 4765) изложить в следующей редакции:

"6. Особенности размещения, распространения рекламы в период подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года устанавливаются Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".".

Статья 7

Часть 9 статьи 20 Федерального закона от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 30, ст. 3285; 2007, N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3589; 2009, N 29, ст. 3636; 2010, N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; 2013, N 23, ст. 2866; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6950; 2014, N 52, ст. 7557; 2015, N 48, ст. 6724; 2018, N 27, ст. 3946) после слов "2017 года" дополнить словами ", чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года".

Статья 8

Признать утратившими силу:

1) статью 18 Федерального закона от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3302; 2013, N 23, ст. 2866);

2) пункт 11 статьи 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2013, N 23, ст. 2866);

3) статью 14 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148; 2013, N 23, ст. 2866);

4) статью 113 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 96-ФЗ "О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3013; 2013, N 23, ст. 2866);

5) пункт 22 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018);

6) статью 63 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 137-ФЗ "О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4531; 2013, N 23, ст. 2866);

7) статью 153 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5276; 2013, N 23, ст. 2866);

8) статью 24 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 15; 2013, N 23, ст. 2866);

9) статью 393 Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2013, N 23, ст. 2866).

Статья 9

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин