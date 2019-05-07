Какие мотоциклы покупают россияне

К началу нового мотосезона эксперты "Авито" выяснили, что популярность байков растет: предложение за год увеличилось на 11,2%, а спрос - на 35%. Несмотря на такой рост интереса к мотоциклам, их средняя цена радует стабильностью: за год они подорожали только на 1% - до 169 199 рублей. Любимой маркой в стране остается Honda, а самым популярным типом - классические дорожные мотоциклы.

В рядах байкеров в 23 крупнейших российских городах ожидается пополнение: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на мотоциклы вырос в диапазоне от 8,6% в Саратове до 81,2% в Новосибирске. В свою очередь, предложение за год выросло только в восьми городах: от 0,3% в Барнауле до 21% в Красноярске. В 15 городах количество доступных мотоциклов за год снизилось: от незначительных -0,2% в Воронеже до -19,2% в Москве. В целом по стране спрос увеличился на 35%, а предложение - на 11,2%.

По сравнению с прошлым годом, цены на мотоциклы выросли в 20 городах: от 0,7% в Тольятти до 33,2% в Иркутске. Доступнее байки стали только в Красноярске (-4,7%), Барнауле (-8,6%) и Новосибирске (-20,4%). Дешевле всего можно купить мотоцикл в Ульяновске - в среднем за 129 293 рубля, а дороже всего - в Москве - за 272 872 рубля.

Любимым типом мотоциклов в России являются классические дорожные - на них пришлась половина всего спроса. Второе место заняли спортивные модели (23,6%), близко к которым расположились кросс и эндуро. Наименее популярны чопперы и кастом-байки.

Наиболее популярной маркой мотоцикла в России является Honda, которая стоит в среднем 247 035 рублей (+5% за год). Эта марка заняла первое место по спросу в 14 городах. В пяти лидером стала Yamaha, в двух - Kawasaki, в Волгограде - Suzuki, а в Барнауле - Racer.