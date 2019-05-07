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07.05.2019 11:00
Рубрика: Легковые авто

Китай завалит мир подержанными автомобилями

Текст: Евгений Костин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По итогам 2018 года авторынок Китая показал отрицательную динамику. Впервые с 90-х! Власти во избежание ухудшения положения решили принять меры: Министерство торговли Китая разрешило экспорт подержанных автомобилей.

Как сообщает информагентство Reuters, пока экспортировать автомобили могут лишь некоторые провинции и города, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун. Министерство в настоящее время рассматривает компании, которые могли бы заняться безопасным и качественным осуществлением операций по экспорту б/у авто.

Фото: Пресс-служба Chery
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Власти уверены, что принятые меры окажут большое положительное влияние на экономику автомобильного сектора, ссылаясь на опыт других развитых стран, где на долю экспорта приходится порядка 10% от общего объёма продаж подержанных машин.

Интересно, что рынок б/у автомобилей в Китае намного уступает продажам новых машин. По данным Министерства торговли, в 2018 году в Поднебесной было продано 13.82 миллиона "бэушек", в то время как новых транспортных средств было куплено 28.02 миллиона.

В случае, если б/у авто из Китая доберутся до России, хочется верить, что они всё-таки будут действительно не битыми и не крашеными.

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#автомобили