КНР осудила действия американских кораблей в Южно-Китайском море

Два корабля Военно-мирских сил США совершили проход вблизи от архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Эсминцы Preble и Chung-Hoon прошли в 12 милях от рифов Гавен и Джонсон в рамках операции по обеспечению свободы навигации.

Представитель Седьмого флота ВМС США Клэй Досс назвал случившееся "невинным проходом". Он отметил, что Соединенные Штаты намереваются сохранить доступ к водным путям в соответствии с международным правом.

Пекин в связи с этим выразил протест и крайнее недовольство. Действия американских кораблей власти КНР назвали грубым нарушением суверенитета Китая, подрывом мира и стабильности в регионе, передает РИА Новости.

Неделю назад принадлежащие США военные корабли в очередной раз прошли через Тайваньский пролив. По мнению экспертов, подобные шаги со стороны Соединенных Штатов лишь усиливают напряженность между Вашингтоном и Пекином.

Вашингтон не признает права КНР на акватории в Южно-Китайском море и называет присутствие там своих боевых кораблей "операциями по обеспечению свободы судоходства".