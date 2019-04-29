Два американских военных корабля прошли через Тайваньский пролив

Принадлежащие США военные корабли снова прошли через Тайваньский пролив. "Эти действия демонстрируют приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - говорится в официальном заявлении, распрострененном командованием Тихоокеанского флота США.

Точно такая же формулировка звучала и 25 марта, когда эсминец ВМС США "Кертис Уилбур" и быстроходный патрульный катер "Бертолф" прошли через пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. По мнению экспертов, подобные шаги со стороны США лишь усиливают напряженность между Вашингтоном и Пекином.

"Соединенные Штаты серьезно нарушают принцип "одного Китая", вмешиваются во внутренние дела КНР, наносят ущерб нашим интересам по обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета", - заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

Ранее СМИ сообщали о крупной военной сделке между США и Тайванем на сумму 500 миллионов долларов. Вооруженные силы Китая направили американской стороне серьезное представление.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но считается одной из провинций Китая.