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29.04.2019 05:30
Рубрика: В мире

Два американских военных корабля прошли через Тайваньский пролив

Принадлежащие США военные корабли снова прошли через Тайваньский пролив. "Эти действия демонстрируют приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - говорится в официальном заявлении, распрострененном командованием Тихоокеанского флота США.

Фото: Hunini/wikimedia.org
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Точно такая же формулировка звучала и 25 марта, когда эсминец ВМС США "Кертис Уилбур" и быстроходный патрульный катер "Бертолф" прошли через пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. По мнению экспертов, подобные шаги со стороны США лишь усиливают напряженность между Вашингтоном и Пекином.

"Соединенные Штаты серьезно нарушают принцип "одного Китая", вмешиваются во внутренние дела КНР, наносят ущерб нашим интересам по обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета", - заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

Ранее СМИ сообщали о крупной военной сделке между США и Тайванем на сумму 500 миллионов долларов. Вооруженные силы Китая направили американской стороне серьезное представление.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но считается одной из провинций Китая.

В мире США В мире Восточная Азия Тайвань В мире Восточная Азия Китай
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