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07.05.2019 17:11
Рубрика: Экономика

В связке лиц

Кредиторы узнают о всех долгах граждан
Текст: Игорь Зубков
Все кредитные истории будут в течение полутора лет дополнены уникальными идентификаторами (УИД) кредитных договоров. Закон об этом публикует "Российская газета". Он призван исключить путаницу при запросе данных о физлице из нескольких кредитных бюро.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Его реализация станет одним из последовательных шагов на пути к расчету долговой нагрузки заемщиков, считают участники рынка. Как ожидается, этот механизм, ограничивающий выдачу кредитов гражданам с небольшими доходами и/или большими долгами, заработает с 1 октября. Представитель ЦБ подчеркивает, что закон не связан напрямую с обеспечением корректного расчета долговой нагрузки: банки сами определяют способы дедубликации информации из разных источников, но после присвоения УИД всем действующим договорам задача исключения разрывов при смене паспорта или ФИО, а также исключения дублирования данных по договорам будет решаться существенно проще.

Закон поможет банкам корректно учесть все долги физлица при выдаче кредита

Закон об УИД призван дать кредитору возможность получения максимально корректных (не дублирующихся) исходных данных для расчета предельной долговой нагрузки, отмечает и.о. гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников. Исключение разрывов при смене паспортных данных достигается не за счет УИД, а за счет технологической возможности "связывать" кредитную историю одного лица в единую историю со всеми обязательствами, возникшими как до, так и после изменения, говорит он.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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В Сбербанке считают, что проблема дублирования информации по договорам остро не стоит, поскольку профучастники рынка давно реализовали собственные эффективные механизмы проверки данных из БКИ. "Но, вероятно, новый механизм идентификаторов поможет участникам рынка максимально исключить появление дубликатов, - отметил представитель Сбербанка. - Что же касается возможных разрывов кредитной истории при смене паспорта и ФИО, то введение единого идентификатора сделок не повлияет на ситуацию".

В Альфа-Банке также считают, что закон проблему смены паспорта не решит, но поможет дедуплицировать данные кредитных договоров из нескольких БКИ и в целом позволит улучшить качество компоненты расходов в показателе долговой нагрузки. "Но основной вопрос всегда был по компоненте доходов", - отметили в пресс-службе Альфа-Банка. Впрочем, корректность расчета ПДН будет зависеть не только от исходных данных, но и от выбранной формулы, говорит Мясников.

Для граждан появление идентификатора - сугубо техническая новация, призванная обеспечить более точную идентификацию кредитных договоров в кредитных историях, объясняет директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Как пояснил "РГ" представитель Банка России, идентификатор планируется формировать из двух частей: первая часть будет состоять из LEI или (при отсутствии LEI) ОГРН организации, порядок формирования второй будет определяться кредитором самостоятельно, чтобы обеспечить уникальность и идентифицировать договор непосредственно в самой организации-кредиторе. Подобный подход ЦБ использует при формировании уникальных кодов идентификации договоров, заключенных не на организованных торгах.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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В связи с тем, что УИД источника входит в закрытую часть кредитной истории и не может предоставляться пользователю, для расчета долговой нагрузки будет предоставляться только идентификатор обязательства, объясняет Мясников. "Вероятность присвоения двумя разными источниками одного и того же номера двум разным обязательствам полностью исключить не удастся, - говорит он. - Таким образом, присвоение УИД не исключает необходимости дедупликации данных пользователем. Однако мы оцениваем вероятность дублирования как незначительную, и в случае возникновения необходимости дедуплицировать данные по обязательствам с одинаковыми УИ, пользователь сможет воспользоваться иными параметрами: дата возникновения, сумма, срок действия и т.д.".

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня опубликования, после этого участникам рынка дан год на присвоение УИД - в этот период БКИ и кредиторы должны доработать свои информационные системы. По оценке Сбербанка, доработки могут быть существенны: банкам потребуется реализовать процессы и алгоритмы присвоения сделкам идентификаторов - как по новым договорам, так и по всему историческому массиву кредитов, а также реализовать новые форматы обмена данными с БКИ и хранение идентификаторов.

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