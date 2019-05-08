Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 77-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О кредитных историях""

Принят Государственной Думой 16 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в статью 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; N 30, ст. 3121; 2013, N 51, ст. 6683; 2014, N 26, ст. 3395; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945; 2017, N 1, ст. 9; 2018, N 32, ст. 5120) следующие изменения:

1) пункт 2 части 3 дополнить подпунктом "о" следующего содержания:

"о) уникальный идентификатор договора (сделки), присвоенный по правилам, установленным Банком России;";

2) пункт 2 части 7 дополнить подпунктом "м" следующего содержания:

"м) уникальный идентификатор договора (сделки), присвоенный по правилам, установленным Банком России;";

3) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Запись кредитной истории субъекта кредитной истории - поручителя физического лица формируется только в части сведений, определенных пунктом 1, подпунктами "е", "и", "к", "л" и "о" пункта 2 части 3 настоящей статьи, а поручителя юридического лица - в части сведений, определенных пунктом 1, подпунктами "е", "и", "к", "л" и "м" пункта 2 части 7 настоящей статьи.";

4) часть 14 изложить в следующей редакции:

"14. Запись кредитной истории субъекта кредитной истории - принципала физического лица формируется только в части сведений, определенных пунктом 1, подпунктами "л" и "о" пункта 2 части 3 настоящей статьи, а принципала юридического лица - в части сведений, определенных пунктом 1, подпунктами "л" и "м" пункта 2 части 7 настоящей статьи.";

5) дополнить частью 17 следующего содержания:

"17. Присвоенный в соответствии с подпунктом "о" пункта 2 части 3 или подпунктом "м" пункта 2 части 7 настоящей статьи уникальный идентификатор договора (сделки) не подлежит изменению в случае уступки права требования или перевода долга по соответствующему договору (сделке).".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Источники формирования кредитной истории, представляющие в бюро кредитных историй информацию по договорам (сделкам) с заемщиками, поручителями и принципалами, действующим на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны присвоить предусмотренные подпунктом "о" пункта 2 части 3 и подпунктом "м" пункта 2 части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" уникальные идентификаторы всем указанным договорам (сделкам), продолжающим действовать на день присвоения уникального идентификатора, и представить их в бюро кредитных историй, в которые передается информация, определенная статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (в редакции настоящего Федерального закона), не позднее одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин