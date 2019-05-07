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07.05.2019 11:25
Рубрика: Российский автопром

Lada Granta стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле

Текст: Евгений Костин

По итогам четырёх месяцев 2019 года Lada показывает положительную динамику продаж и, как заявили в пресс-службе АвтоВАЗа, увеличивает долю на рынке новых автомобилей.

Напомним, в марте самой продаваемой Lada стала Vesta. В апреле "золото" достаётся семейству Granta: 12 652 проданных автомобилей, что является рекордным показателем для "бюджетника" с начала этого года.

Второе место занимает Lada Vesta: в прошлом месяце было реализовано 10 131 седанов и универсалов семейства. Если сравнивать с апрелем 2018-го, то спрос на вазовскую модель увеличился более чем на 30%.

Фото: Авторевю.
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В этом плане отметился также фургон Lada Largus: плюс 15%. Всего в апреле было продано 829 экземпляров. Не исключено, что росту популярности поспособствовало появление битопливных версий представителей семейства Largus, созданных в партнёрстве с ГК "АТС".

Напомним, "Российская газета" проводила собственное исследование, касающееся экономичности Lada Largus CNG.

Отметим, удачным для Lada выдался не только апрель (+5.2%), но и первые четыре месяца в целом: было продано 114 679 автомобилей, что на 4.4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. АвтоВАЗ сообщил, что "по собственной оценке Компании, доля рынка Lada на конец апреля составила 21.1%".

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