Lada Granta стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле

По итогам четырёх месяцев 2019 года Lada показывает положительную динамику продаж и, как заявили в пресс-службе АвтоВАЗа, увеличивает долю на рынке новых автомобилей.

Напомним, в марте самой продаваемой Lada стала Vesta. В апреле "золото" достаётся семейству Granta: 12 652 проданных автомобилей, что является рекордным показателем для "бюджетника" с начала этого года.

Второе место занимает Lada Vesta: в прошлом месяце было реализовано 10 131 седанов и универсалов семейства. Если сравнивать с апрелем 2018-го, то спрос на вазовскую модель увеличился более чем на 30%.

В этом плане отметился также фургон Lada Largus: плюс 15%. Всего в апреле было продано 829 экземпляров. Не исключено, что росту популярности поспособствовало появление битопливных версий представителей семейства Largus, созданных в партнёрстве с ГК "АТС".

Напомним, "Российская газета" проводила собственное исследование, касающееся экономичности Lada Largus CNG.

Отметим, удачным для Lada выдался не только апрель (+5.2%), но и первые четыре месяца в целом: было продано 114 679 автомобилей, что на 4.4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. АвтоВАЗ сообщил, что "по собственной оценке Компании, доля рынка Lada на конец апреля составила 21.1%".