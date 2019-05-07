Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео проведут 14 мая переговоры в Сочи. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском МИД.

"Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи. Об этом стороны договорились в ходе переговоров в Финляндии", - проинформировали в дипломатическом ведомстве.

Накануне они встречались в финском городе Рованиеми на полях министерской сессии Арктического совета. Как отметил Лавров, переговоры прошли конструктивно, обсуждалась реальная политика, а не публичные заявления.

"Мы обсудили целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня и в ООН, и в целом в международных отношениях, и обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности", - сообщил глава МИД РФ.