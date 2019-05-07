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07.05.2019 09:24
Рубрика: Власть

Лавров придумал каламбур про телекомпанию CNN

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после встречи со своим американским коллегой Майком Помпео, на ходу придумал каламбур про американский телеканал CNN.

Лавров: Россия отвечает за безопасность Северного морского пути

Когда журналист этой телекомпании задал министру вопрос, есть ли у России какие-то возможности остановить интервенцию США в Венесуэле, если Вашингтон решится на такой шаг, Лавров ответил, что "Некоторые называют вашу компанию "фейк ньюз", - сказал он, намекая на президента США Дональда Трампа, - но сейчас вы задаете "фейковый вопрос".

После этого глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия категорически не приемлет ведения боевых действий, нарушающих международные правила, где бы это не происходило.

"Применение силы может санкционировать только Совбез ООН, либо она может быть применена в ответ на агрессию. Ничего подобного в Венесуэле не наблюдается".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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