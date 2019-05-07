"Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов

Первым финалистом Лиги чемпионов сезона 2018/19 сенсационно стал "Ливерпуль". Английский клуб разгромил "Барселону" 4:0 и вышел в финал турнира.

Неделей ранее каталонцы победили 3:0. Перед матчем на "Энфилде" из стана хозяев пришли неутешительные для них вести: из строя выбыл не только Роберто Фирмино, но и Мохаммед Салах. Египтянин получил травму в игре с "Ньюкаслом" на выходных и остался вне заявки. Из-за повреждения не сумел помочь "Ливерпулю" еще и Наби Кейта.

В отличие от "красных", у "Барселоны" почти никаких проблем с составом не было. Каталонцы еще две недели назад досрочно выиграли чемпионат, и потому на поединок с "Сельтой" в субботу у них вышел резерв. Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс - все они получили отдых. И смогли во всеоружии подойти к визиту на Туманный Альбион.

Стартовый отрезок встречи на "Энфилде" прошел с преимуществом хозяев. Уже на седьмой минуте "Ливерпуль" открыл счет: отличился Дивок Ориги, забивший решающий мяч в игре с "Ньюкаслом".

Гол бельгийца заставил болельщиков "красных" еще больше поверить в успех. Трибуны помогали своим футболистам как могли, в то время как "Барселона", казалось, была не готова к такому прессингу. Лишь ближе к середине первого тайма гости стали владеть мячом и убегать в атаку.

Неплохой шанс уже в концовке тайма возник у Месси, которого полузащитники "Ливерпуля" почти не оставляли одного. Аргентинец принял мяч у чужой штрафной и неплохо пробил. Но мимо.

Во второй половине хозяева еще больше активизировались. А "Барселона" создала лишь один момент: Суарес вышел один на один с Алиссоном, но пробил ему в руки.

Буквально за две минуты - с 54-й по 56-ю Жоржиньо Вейналдум, вышедший на замену, забил два мяча. А на 79-й минуте Ориги в четвертый раз поразил ворота каталонцев. 4:0!

В концовке "Барселона" провела пару атак, но все тщетно. "Ливерпуль" сотворил подвиг и во второй раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. Его соперник определится сегодня в матче "Аякс" - "Тоттенхэм". В первой встрече победили амстердамцы - 1:0.