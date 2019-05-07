На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией

Украинский бизнес рассказал об огромных потерях от разрыва торговых связей с Россией. Ущерб Украины оценивается примерно в 11,5 миллиарда долларов, что превышает российский в тринадцать раз.

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Как заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, экспорт страны упал больше чем в четыре раза с 2013 года, передает CapitalTV.

Экономические отношения между Москвой и Киевом прекратились в 2015 году. На Украине было принято постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о вводе запрета на ряд российских товаров.

Ранее сообщалось о том, что Украина ежегодно теряет до 20 миллиардов долларов из-за ограничений в торговых отношениях с Россией.